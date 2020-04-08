Юнна Мориц: Обращайтесь, и вам не откажет Господь в скорой помощи белого Божьего света

- ...Доброе утро, Юнна Петровна! Удивило, что стихотворение, строки из которого мы вынесли в заголовок, не вы выставили в соцсети, а ваша читательница… А стихи – мощные!

- Это стихотворение - очень подробное, детальное описание медитации. Медитация – латинское слово, в переводе означает сосредоточенное размышление.

Но точнее в нашей практике - это молитва. Молитва, которая произносится внутри человека часто беззвучно.

Это такая медитация, которая основана на том, что человеческий мозг пропускает через образ, через свое активное сознание потоки, волны, столбы белого света от родничка на темечке младенца до стоп, которыми Христос ходил по воде.

Весь человек наполняется волнами, потоками этого белого света и на уровне образного представления происходит благотворное влияние на организм человека, на жизнь человека и на его место в природе, во Вселенной.

Это связь коры земной, головной и небесной.

- То есть, его нельзя было вслух читать… А мы читали.

- И я прочитаю.

- А вам можно, да? Его надо слушать с закрытыми глазами…

- А я сейчас вам прочту и вы все услышите, все поймёте …

* * *

Юнна Мориц, Молитва: «Обращайтесь, и вам не откажет Господь в скорой помощи белого Божьего света» 00:00 00:00

- Волны белого света –

потоком – сквозь плоть,

Сила мысли способна

не только на это, –

Обращайтесь, и вам не откажет Господь

В скорой помощи белого Божьего света,

Чьи потоки – сквозь плоть,

и сквозь каждую боль,

И сквозь каждую щёлку

отчаянья, страха!

Волны белого света,

их образ – пароль,

Чтоб наполниться светом, как

ветром – рубаха!

***

Волны белого света, их

промысел – свят,

Их потоки не пламенно, не раскалённо

Льются в самую глубь – с головы и до пят,

Сквозь поджилки, сосуды, костяшки, сквозь лоно,

Где глазами закрытыми видишь поток,

Видишь волны сияния белого света,

Благодати, проникшей в любой закуток, –

Сила мысли способна не только на это,

Чувство Бога бывает внутри,

а не где-то.

P.S.

А мы уверены, каждый из нас когда-нибудь молился. Неважно, кому: Всевышнему, природе, человеку, близким. Обращался с просьбой дать силы, мужество выстоять, выжить, сохраниться душевно или физически в отчаянной ситуации.

Молил о здоровье и жизни своих близких, просил, чтоб обошли горести ваших детей и родителей, а войны и катастрофы - страну или человечество.

Потому что обязательно в каждом человеке живет вера в лучшее, надежда на свет в конце тоннеля. И наверняка каждый мучительно искал слова, чтобы выразить и просьбу, и веру, и надежду свою.

Есть люди, обладающие этим божественным даром: выразить эти чувства божественным словом, найти этот свет и принести его в вашу душу. Юнна Мориц – такой Поэт редкого дара, много знающий о священных смыслах.

Спасибо огромное...