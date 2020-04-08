"Сдал тест на коронавирус": Максим Шевченко попал в больницу с двусторонним воспалением легких
Вот что написал Шевченко в соцсетях: «После недельной температуры 38-39, после курса антибиотиков и после пяти визитов врачей — никто ничего не слышал в легких... Когда температура спала до 36.8-37, я решил сам пойти и сделать компьютерную томографию. В платную клинику. Они сразу увидели очаги поражения в легких. Обильные. Скорая увезла меня в больницу».
Максим добавил, что рентген в подобной ситуации — не самый большой помощник. И на своем примере подтвердил, что врачи, прослушивая пациента на дому, могут не увидеть ничего подозрительного, и потому такие осмотры - совсем не главный показатель. Шевченко дает совет своим подписчикам— обязательно делать КТ легких. Причем, чем раньше — тем лучше.
Тест на коронавирус, по словам самого журналиста, он сдал, но результат ему еще не был известен.
«Комсомольская правда» попробовала дозвониться коллеге.
После шестого гудка Шевченко ответил.
- Максим, здравствуйте, каково сейчас ваше самочувствие?
- Плохо. Неудобно говорить, если честно.
- Вы сейчас в больнице?
- Да.
- От «Комсомолки» и ее читателей — пожелание выздоровления.
- Спасибо. Спасибо.
Максим Шевченко выступал в «Комсомолке» как обозреватель и длительное время был ведущим авторской программы на «Радио «Комсомольская правда» вместе с Тиной Канделаки «Доживем до понедельника». Он активно участвовал в выборах во Владимирской области. С 9 сентября 2018 Шевченко стал депутатом Законодательного собрания в этом регионе.
С началом «карантинных мероприятий», связанных с пандемией коронавируса в России, достаточно критично относился и высказывался по ряду действий властных структур, которые были направлены на ужесточение ограничительных мер для граждан..
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ИСТОЧНИК KP.RU
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