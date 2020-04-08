Из-за коронавируса правительство вынуждено спасать страну от мусора
Российские регионы наперебой сообщают о надвигающемся на них мусорном коллапсе. Региональные операторы, отвечающие за вывоз и утилизацию отходов, жалуются, что не могут продолжать работу из-за отсутствия средств. Некоторые пригрозили остановить свою деятельность уже в апреле.
Причина простая. Многие компании, в том числе общепит, перестали платить за вывоз отходов, поскольку попросту закрылись. Со стороны граждан тоже пошли неплатежи. При этом количество мусора в жилом секторе резко выросло. Например, в некоторых районах Подмосковья за первую неделю самоизоляции его количество увеличилось на 25%-30%, а в садовых товариществах, куда многие сейчас сбежали из города, — более чем в два раза. А вывозить увеличившиеся объемы, получается, не на что.
Как сообщили «КП» в аппарате зампредправительства Виктории Абрамченко, правительством согласована программа компенсации регоператорам непредвиденных расходов. Компенсации будут рассчитываться, исходя из превышения фактических объемов отходов над нормативами, которые были заложены в тариф регионального оператора (то есть за мусор сверх того объема, плата за который включена в нашу платежку за ЖКХ).
Такой механизм позволит именно помогать мусорщикам в случае непредвиденных расходов, а не поощрять неэффективную работу.
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Также мусорным региональным операторам, возможно, частично компенсируют процентные ставки по полученным ранее кредитам.
- В условиях, когда граждане продемонстрировали социальную ответственность и находятся в режиме самоизоляции, нам необходимо предпринять все меры по недопущению мусорных коллапсов, особенно в тех регионах, где существуют потенциальные риски банкротства операторов по обращению с отходами. Населению должны быть оказаны услуги в полном объеме, - заявила Виктория Абрамченко.
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ИСТОЧНИК KP.RU