Геннадий Онищенко: К мошенникам, которые в Набережных Челнах решили устроить банкет «в честь Онищенко», я отношения не имею

В Набережных Челнах, сообщают «Челнинские известия», появились злоумышленники, которые собирают деньги на банкет. Да-да, представьте себе! Но не простого чревоугодия ради, а токмо для оказания почтения, как они говорят, собравшемуся посетить город уважаемому лицу – депутату Госдумы Геннадию Онищенко. Он де намерен проинспектировать мероприятия, направленные на борьбу с коронавирусом. Аферисты обратились за вспоможением аж в три городские организации, причем, от имени начальника городского территориального отдела Роспотребнадзора.

Естественно, журналист просто не мог не получить объяснения напрямую от виновника торжества.

- Геннадий Григорьевич, а куда деньги сдавать, не скажете?

- Ерничание – это ваш стиль. А мне вот не до смеха. Там, (в казанских газетах,) заголовки, слава Богу, (о том), что некие мошенники собирали (деньги). Конечно, такого за мою долгую историю не было. Мое имя в таких целях не пытались использовать. Ладно, я бы еще согласился , чтобы детей пугали моим именем, чем для такого гнусного дела его марать. Я так понимаю, требовали накрыть стол.

Конечно, я бы хотел извиниться перед теми организациями, к которым с такой криминальной просьбой обратились. Они, видимо, правильно среагировали, не восприняли просьбу на полном серьезе. Но мне это крайне неприятно.

- Вы тоже из газет узнали эту новость? Как и я?

- Ну, да. Сейчас почитал и у меня волос зашевелился. На голове. Кстати, я в Татарстане бывал много раз. По разным поводам. И по приятным, и по неприятным. Чего стоит одна холера в 2002 году. А вот в Набережных Челнах не был.

- А мошенников нашли или нет? Не знаете?

- Откуда я знаю? Конечно, неприятная новость, особенно вдвойне неприятно, что она связана с Татарстаном, о которым у меня очень теплые и хорошие воспоминания.

- Ничего, не расстраивайтесь Деньги я никуда не сдаю.

- Спасибо вам за то, что вы, хоть и в такой вычурной форме, обратились ко мне за разъяснениями.

- Всего вам доброго, Геннадий Григорьевич.