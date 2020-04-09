2020-04-09T11:28:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Армении, последние новости на 9 апреля 2020: заразилось уже 881 человек, более сотни выздоровело

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Армении на 9 апреля 2020 года
Александр Уриевский
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В Армении уже более сотни излечившихся от коронавирусаВ Армении уже более сотни излечившихся от коронавируса
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На утро 9 апреля 2020 года в Армении зафиксировано 881 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние двое суток число заболевших выросло на 48 человек.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Армении составляет 9 человек. Еще 30 человек находятся в критическом состоянии.

Темпы роста заражения коронавирусом в Армении снижаются. Растут темпы выздоравления пациентов с Covid-19. Число победивших Covid-19 в Армении достигло 114 человек, это почти вдвое больше, чем двумя сутками ранее.

Как сообщили в национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Армении на лечении сейчас 758 человек.

Накануне стало известно, что Евросоюз предоставит Армении помощь в размере 92 миллиона евро для реализации проектов по борьбе коронавирусом. Об этом сообщили в среду в делегации ЕС в Ереване.

Кроме этого в страну прибыл специальный авиарейс из Китая, инициированный комендантом Армении.

Он доставил: 120 штук аппаратов ИВЛ, 2 станции подачи кислорода, 60 000 тестов, 60 000 медицинских масок, 280 000 защитных масок, 20 000 защитных очков, 100 000 защитных костюмов, а также медикаменты. Все это приобретено за счет государственных средств Армении, подарено государственными органами Китая, а также армянскими и китайскими благотворителями.

Как написал на своей странице в Facebook премьер-министр Никол Пашинян, около 290 тысяч граждан Армении получат кредитные каникулы в связи с чрезвычайным положением в стране.

Напомним, из-за распространения коронавируса уже с 16 марта в Армении введен и действует режим чрезвычайного положения. Въезд и выезд из страны предельно ограничены, запрещены все публичные мероприятия, не работает общественный транспорт кроме такси и железнодорожного сообщения. Школьники и студенты не учатся. Введены ограничения на поездки и пешие передвижения граждан. Ограничения установлены до 14 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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