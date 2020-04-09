Новые случаи заражения коронавирусом в Московской области на 9 апреля 2020: заболели 199 человек за сутки

В Подмосковье за последние сутки коронавирус подтвердился у 199 новых пациентов. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по предотвращению коронавирусной инфекции.

Больше половины новых заболевших (91 человек) - мужчины и женщины в возрасте от 18 до 45 лет.

- Среди заболевших 65 человек в возрасте от 46 до 64 лет, еще 32 человека – от 65 до 84 лет и еще 11 детей, - сообщили в оперативном штабе.

Всего в Московской области, по данным на 9 апреля 2020 года, зафиксировано 748 случаев заболевания.

- 13 человек скончались, 66 человека выздоровели и выписаны из больниц, - сказали в оперативном штабе.

Среди городских округов, где больше всего заболевших: Сергиев Посад, Звенигород, Одинцово, Мытищи, Подольск, Красногорск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 9 апреля 2020: 857 человек заболело за сутки

В Москве, по данным на 9 апреля 2020 года, зарегистрировано 857 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала распространения коронавирусной инфекции в столице выявлено 6698 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 (подробности)