2020-04-09T13:05:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Московской области на 9 апреля 2020: заболели 199 человек за сутки

Общее число пациентов в регионе выросло до 748. Публикуем данные о новых случаях заражения коронавирусом в Московской области на 9 апреля 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Всего в Московской области, по данным на 9 апреля 2020 года, зафиксировано 748 случаев заболеванияВсего в Московской области, по данным на 9 апреля 2020 года, зафиксировано 748 случаев заболеванияФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Подмосковье за последние сутки коронавирус подтвердился у 199 новых пациентов. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по предотвращению коронавирусной инфекции.

Больше половины новых заболевших (91 человек) - мужчины и женщины в возрасте от 18 до 45 лет.

- Среди заболевших 65 человек в возрасте от 46 до 64 лет, еще 32 человека – от 65 до 84 лет и еще 11 детей, - сообщили в оперативном штабе.

Всего в Московской области, по данным на 9 апреля 2020 года, зафиксировано 748 случаев заболевания.

- 13 человек скончались, 66 человека выздоровели и выписаны из больниц, - сказали в оперативном штабе.

Среди городских округов, где больше всего заболевших: Сергиев Посад, Звенигород, Одинцово, Мытищи, Подольск, Красногорск.

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Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 9 апреля 2020: 857 человек заболело за сутки

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ИСТОЧНИК KP.RU

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