Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 9 апреля 2020: 857 человек заболело за сутки

В Москве, по данным на 9 апреля 2020 года, зарегистрировано 857 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала распространения коронавирусной инфекции в столице выявлено 6698 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

- Половина новых заболевших в Москве моложе 45 лет. Из них 47% - от 18 до 45 лет, 35% - от 46 до 65 лет, 11% - от 66 до 80 лет, 4% - старше 80 лет, 3% - дети, - сообщили в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

Тем временем число пациентов, которых успешно вылечили от коронавирусной инфекции COVID-2019 в Москве увеличилось до 313.

- За прошедшие сутки еще 43 человека выздоровели после лечения от коронавируса. При выписке те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получили соответствующие рекомендации, - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что для подтверждения отсутствия у человека коронавируса, после лечения врачи проводят специальные исследования.

- В больницах есть все условия для диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Пациенты находятся под наблюдением мультидисциплинарных медицинских команд врачей — инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога, - объяснили в ведомстве.

Напомним, в Москве за прошедший месяц было выполнено более 200 тысяч анализов на коронавирус для более 145 тысяч человек. Все они были сделаны в городских и базирующихся в Москве федеральных лабораториях Роспотребнадзора.