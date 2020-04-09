"Пожилые люди с балконов просили о помощи": Пожарные рассказали, как выносили стариков из горящего дома престарелых
Вечером 8 апреля в Кунцево загорелся дом престарелых. Пансионат именует себя «комплексом клубных резиденций». Состоит он из нескольких корпусов в частном секторе Мякинино. В подвале одного из них была котельная. Предварительная причина пожара: вспыхнуло оборудование, которое использовали для подогрева воды.
По проводке пламя быстро перекинулось на первый этаж. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
Вечером 8 апреля в Кунцево загорелся дом престарелых
— Перед пожарными открылась тяжелая картина — с первого по четвертый этаж валил густой дым. Пожилые люди, стоя на балконах, просили о помощи. Задымление было плотным, на расстоянии вытянутой руки видимость нулевая. Некоторые постояльцы просто лежали в комнатах и еле просили о помощи, не имея возможности самостоятельно встать, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Спасатели решили выносить людей на руках по одному. Пожилые люди просто не смогли бы спуститься по лестницам снаружи. Каждому надели самоспасатели: это устройство похоже на полупрозрачный пакет, в который встроен респиратор как у противогаза. Внутрь подается кислород из баллона за спиной сотрудника МЧС.
Перед пожарными открылась тяжелая картина
В момент пожара в корпусе были 72 человека — 52 это пожилые постояльцы, остальные — сотрудники. Погибли четверо пенсионеров.
— Опознали двоих, еще два тела ждут опознания. Кроме того, в больнице остаются 14 пострадавших. У большинства отравление продуктами горения, но есть и с ожогами, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.
Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров
Уцелевших пенсионеров перевели в другой корпус пансионата и реабилитационный центр Ветеранов войн. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". По ней виновникам грозит до четырех лет колонии.
Окончательную причину возгорания назовет пожарный надзор.
Два человека погибли, десять пострадали при пожаре в доме престарелых на западе Москвы.Силами спецслужб пожар на площади 15 квадратных метров был ликвидирован
ИСТОЧНИК KP.RU