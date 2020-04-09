"Пожилые люди с балконов просили о помощи": Пожарные рассказали, как выносили стариков из горящего дома престарелых

Вечером 8 апреля в Кунцево загорелся дом престарелых. Пансионат именует себя «комплексом клубных резиденций». Состоит он из нескольких корпусов в частном секторе Мякинино. В подвале одного из них была котельная. Предварительная причина пожара: вспыхнуло оборудование, которое использовали для подогрева воды.

По проводке пламя быстро перекинулось на первый этаж. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Вечером 8 апреля в Кунцево загорелся дом престарелых

— Перед пожарными открылась тяжелая картина — с первого по четвертый этаж валил густой дым. Пожилые люди, стоя на балконах, просили о помощи. Задымление было плотным, на расстоянии вытянутой руки видимость нулевая. Некоторые постояльцы просто лежали в комнатах и еле просили о помощи, не имея возможности самостоятельно встать, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Спасатели решили выносить людей на руках по одному. Пожилые люди просто не смогли бы спуститься по лестницам снаружи. Каждому надели самоспасатели: это устройство похоже на полупрозрачный пакет, в который встроен респиратор как у противогаза. Внутрь подается кислород из баллона за спиной сотрудника МЧС.

Перед пожарными открылась тяжелая картина

В момент пожара в корпусе были 72 человека — 52 это пожилые постояльцы, остальные — сотрудники. Погибли четверо пенсионеров.

— Опознали двоих, еще два тела ждут опознания. Кроме того, в больнице остаются 14 пострадавших. У большинства отравление продуктами горения, но есть и с ожогами, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров

Уцелевших пенсионеров перевели в другой корпус пансионата и реабилитационный центр Ветеранов войн. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". По ней виновникам грозит до четырех лет колонии.

Окончательную причину возгорания назовет пожарный надзор.