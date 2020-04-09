Завод Роснано и Vestas поделился средствами защиты с Перинатальным центром в Ульяновске

Бизнес все активнее включается в борьбу с пандемией. И речь, не только о миллиардных пожертвованиях крупных отечественных компаний, но и о малых и средних предприятиях. А как еще одолеть эту напасть? Только всем миром.

Еще одна новость из этой серии пришла к нам из Ульяновска. Эпидемиологическая ситуация там не самая напряженная. И тем не менее региональные власти поддерживают максимальный режим готовности. Так, буквально на днях, региональный Минздрав принял решение, что Перинатальный центр Городской клинической больницы №1 Ульяновска с 9 апреля по будет принимать исключительно беременных с заболеванием COVID-19 или подозрением на него. Узнав об этом, завод «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» (портфельная компания РОСНАНО) бесплатно передал из своих резервов средства индивидуальной защиты медикам Перинатального центра.

Речь идет о 1000 защитных костюмов, 100 специальных очков и 100 респираторов. Дополнительные средства индивидуальной защиты помогли оперативно подготовить медучреждение к приему первых рожениц и обезопасить медицинский персонал, не прекращающий работать в сложных условиях пандемии.

«Вестас Мэньюфэкчуринг Рус», совместное предприятие РОСНАНО и датской Vestas, которое занимается изготовлением композитных лопастей для турбин ВЭУ. Поскольку это высокотехнологичное производство, то использование на нем специальных индивидуальных средств защиты обязательно.

Партия защитной экипировки для Перинатального центра. Фото: Пресс-служба «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус»

Гендиректор «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» Кимал Юсупов отметил, что благодаря достаточным резервам компания смогла не только в полной мере предоставить средства защиты своих сотрудников, но оказать посильную помощь системе здравоохранения региона в условиях растущей опасности пандемии коронавируса. «На нашем предприятии трудится более 400 сотрудников – жителей Ульяновской области, и такое решение показалось нам очевидным», - добавил он. В компании так же подчеркнули, что прорабатывается вопрос об увеличения такой помощи.

Инвестор завода, это решение предприятия полностью поддерживает. По словам руководителя инвестиционного дивизиона ВИЭ УК «РОСНАНО» Алишера Каланова, такое проявление социальной ответственности бизнеса является нормой. «Мы должны делать все возможное для сохранения здоровья детей и их матерей, а также для обеспечения безопасности медицинского персонала, который сегодня находится в повышенной группе риска», - пояснил он. По его словам, предприятия ветроэнергетической отрасли в других регионах также планируют закупить средства индивидуальной защиты и безвозмездно передать медучреждениям.