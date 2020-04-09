Марина Кравец родила дочь раньше срока

35-летняя звезда канала ТНТ Марина Кравец впервые стала мамой. Телеведущая родила дочь. Муж звезды Аркадий Водахов был рядом и поддерживал жену. Пара вместе уже больше 13 лет, друзья называют этот брак идеальным.

Марина Кравец сообщила в соцсетях, что малышка родилась чуть раньше, чем предполагали:

«Мы ждали этого несколько в другую дату, но кое-кто решил всё за нас. Рано утром пришлось быстро одеться и поехать на обследование. Ехали на полчаса, поэтому собранная для роддома сумка с вещами осталась дома. Забегая вперёд, скажу, что она бы и не пригодилась, вообще всё необходимое выдают на месте! В общем, выезжали налегке, «время-то ещё будет! Думали мы.В итоге мы стали родителями чудесной девочки. Все здоровы и счастливы! Чувствуем себя отлично, узнаём друг друга».

Ребенок появился на свет в роддоме частной клиники в Москве. Эта клиника считается одной из самых дорогих, но учитывая, что звезда опубликовала рекламу и ссылку на соцсети клиники, можно предположить, что Кравец получила скидку на ведение родов. Уже скоро Марина с малышкой поедут домой. Стоит отметить, что супруг трудится в одной команде с Мариной: Аркадий является членом авторского состава Comedy Club. Кравец уже получила поздравление от коллег. Марина рассказывала ранее, что муж не ревнует ее к мужскому коллективу: «Я в Comedy Club с 2010-го. С некоторыми резидентами мы знакомы еще с 2007-го, когда я жила в Санкт-Петербурге. Мой муж тоже знает всех довольно давно, поэтому в этом плане у нас все спокойно!»