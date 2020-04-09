«Как много злобных теть»: мать Волочковой вступилась за затравленную 14-летнюю внучку

Дочь балерины Анастасии Волочковой сейчас живет у своего отца Игоря Вдовина. На своей страничке в Инстаграме 14-летняя Ариадна выставила на продажу свою картину, которую хейтеры назвали «мазней».

«Ариадна, если вы считаете возможным подобное продавать, значит, вы уже достаточно взрослая, чтобы выслушивать критику. Так вот, это не искусство, не абстракция, это мазня. Продаются красивые краски, цвета интересные, качество приемлемое, но это не значит, что, смешав их, вы получите то, что можно назвать картиной. Подумайте и более критично отнеситесь к своим способностям в живописи».

«Жесть, конечно, но, может, кто-то купит, чтобы хотя бы покрыть бензин и износ машины при доставке, холст и краски на счёт художника пойдут».

«Мне кажется, я лучше смогу, просто не никогда пробовала рисовать», — накинулись на ребёнка хейтеры.

К счастью, быстро подоспели поклонники Анастасии Волочковой и встали на защиту Ариадны.

«Художника обидеть может каждый. Человек рисует свой внутренний мир. Кто знает, у кого что в душе в наше сложное время».

«Милая Ариадна. Мне нравится твоя картина. Не обращай внимания на злобных скунсов. Искренне за тебя рада. Твори и процветай», «Ребенок собирается пожертвовать деньги на приют для животных, если это правда, то она молодец, не судите строго, люди, может, эта картина поможет братьям нашим меньшим», — остудили пыл хейтеров подписчики Ариадны.

Спустя неделю картина Волочковой-младшей, несмотря на критику блогеров, была продана.

— Сколько злых людей, — посетовала в своём Инстаграме дочь артистки.

— Аришенька, закаляйся! Как много взрослых злобных тетей интересуются тобой, твоей жизнью, следят за твоими успехами. Развели дискуссию на странице 14-летней девочки с оскорблениями и матерщиной, — возмутилась бабушка Ариши Тамара Волочкова.

Ариадна Волочкова — единственная дочь балерины Анастасии Волочковой. Фото: Личный архив.

Напомним: Ариадна Волочкова — единственная дочь балерины Анастасии Волочковой. По словам артистки, она больше не хочет детей.

— Мне достаточно дочери. Больше рожать не планирую. Радует меня, что Ариша аккуратно относится к деньгам и тратам. Она понимает, каким трудом они мне достаются. Поэтому всегда спрашивает: «Мам, а можно я в «Макдоналдсе» 200 рублей потрачу?» Сейчас я сделала ей свою кредитную карту, которой она расплачивается, — мне так удобнее, но все равно она продолжает спрашивать меня, можно ли потратить какую-то сумму, — говорит о дочке балерина. — При этом я хорошо помню, как мы ходили в магазин с ней и детьми ее отца Игоря Вдовина (деньги там, конечно, как обычно, тратили мои), так Ариша на каждую покупку спрашивала разрешение, а дети Игоря просто сметали в корзинки, что хотели, уверенные, что мы обязаны им все это купить. Должна признаться, они никогда особо не ладили — мне кажется, дети Игоря Арише завидовали, особенно когда она занялась музыкой, стала играть на фортепиано, петь, была солисткой в детском музыкальном театре «Домисолька». А они вообще шумные, плохо воспитанные, когда приезжали к нам, всегда устраивали страшный бардак, рисовали на мебели, а один даже испортил наш бассейн. Но возмутительнее всего было, когда они уронили Аришку на стол, да так, что она разбила подбородок! У нее до сих пор там шрам! Я была на гастролях, узнала, только когда приехала, — и на что уж у Игоря совести нет, и то ему было неловко мне об этом рассказывать! — возмущается артистка.

Как объясняет балерина, девочка сейчас переехала к отцу, поскольку его квартира находится неподалеку от ее школы.

— Пусть Игорь хоть сейчас побудет отцом. Всю жизнь и так живет за мой счет и содержит своих любовниц, — говорит Анастасия о бывшем муже Игоре Вдовине.