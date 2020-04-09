Дом, который разрушил Джек: Три свежих сериала, посвященных страшной эпидемии

Голливудский фильм «Заражение» (2011), японский сериал «Неестественная смерть» (2018) и российская «Эпидемия» (2018) были хужожественными предвестниками пандемии коронавируса. Однако covid-19 еще не отступил, а это значит работники кино- и сериальной промышленности наверняка будут развивать тему. В ближайшее время выходят сразу три сериала, посвященных бушующей заразе. «КП» представляет их.

«Закрытый сезон» (Россия)

Оцепление, карантин, врачи-вирусологи, военные на улицах — все это сериал «Закрытый сезон», снятый по сценарию Алены Званцовой («Оттепель», «Частица Вселенной»). Эпидемия охватывает приморский городок Светломорск. Его закрывают, врачи начинают работать с утроенной силой, из Москвы присылают опытного эпидемиолога по имени (или прозвищу) Джек. Бизнес, полиция и все остальные начинают давить на москвича, от которого зависит судьба курортного сезона. Не обойдется и без любовной линии — в проекте сыграли Дарья Урсуляк («Тихий Дон») и Нелли Уварова («Не родись красивой»).

Фото: МАРС МЕДИА

- Они победят, также как и мы все победим эту заразу! - не побоялся раскрыть финал проекта Рубен Дишдишян, основатель компании «Марс Медиа», создавшей сериал. - Сняла этот фильм Дарья Полторацкая, и на этой неделе мы его заканчиваем! Следите за новостями, и скоро вы его сможете посмотреть.

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«Хроника эпидемии» (Канада)

Триллер про канадскую Коммунарку был презентован 7 января, когда COVID-19 уже разогнался в Китае и начал проникать в Европу. Проект посвящен будням инфекционной больницы, врачи которой неустанно борются с молниеносно распространяющейся заразой. Опасный вирус поражает органы дыхания (как и «корона»), инфекционист Анн-Мари Леклерк (Жюли ЛеБретон) делает все, чтобы помогать постоянно поступающим пациентам. У заболевших одинаковые симптомы: потемнение в глазах, повышенная температура и сильнейший кашель.

- В сериале мы хотим обратить внимание зрителей на то, что во время эпидемии медицинские работники находятся на передовой и зачастую сами становятся жертвами, - подчеркивает создательница проекта Анни Пьерар. - Врачи скорой помощи, медсестры и другой персонал принимают все основные меры предосторожности, но пара перчаток и маска не защищают от смертельного вируса.

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«Противостояние» (США)

Вторая экранизация одноименного романа Стивена Кинга (1978 год) про смертоносный вирус и хаос на Земле. Первая вышла в 1994 году, в ней сыграли Гэри Синиз, Молли Рингуолд, Роб Лоу и другие. В этом году выходит современная адаптация произведения.

Сюжет неизменен: на секретной базе происходит утечка опасного вируса гриппа — начинается глобальная эпидемия, гибнет весь штат лаборатории. Спастись удается только охраннику, его жене и ребенку. А жаль: они разносят заразу по всему миру, гибнут сотни миллионов людей, через 19 дней после начала эпидемии на планете остается только 1% человечества — внутри него и разворачивается борьба за мировое господство. Собственно, противостояние возникает между Стюартом Редманом (Джеймс Марсден), у которого устойчивый иммунитет к вирусу, и Рэндаллом Флэггом (Александр Скарсгард) — Черным человеком, символизирующим зло. В сериале заняты Эмбер Херд, Вупи Голдберг, Мэрилин Мэнсон и другие звезды.

Александр Скарсгард.

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