СК России расследует массовое истребление фашистами ростовчан .

По результатам процессуальной проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "геноцид".

- Установлено, что 11 и 12 августа 1942 года военнослужащие Зондеркоманды СС-10а, полиции безопасности и СД под предлогом переселения мирного населения еврейской национальности и партийного актива КПСС вывезли в район поселка Змиёвская Балка Ростовской области не менее 27 000 человек, которые впоследствии были расстреляны, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Важно отметить, что город Ростов-на-Дону дважды за время войны попадал под немецкую оккупацию. Первая оккупация длилась всего восемь дней (с 21 по 29 ноября 1941), затем нацистов выбили из города. Уходя, они уничтожили склады с провизией, но оставили на железнодорожном вокзале цистерны с техническим спиртом. Из-за этого многие жители ослепли. Вторая оккупация была длиннее и кровавее, и в общей сложности длилась 205 дней (24 июля 1942 - 14 февраля 1943). Через город шли в обозах на Кавказ венгерские и румынские солдаты, которые насиловали по дороге советских женщин.

В период оккупации города Шахты Ростовской области военнослужащие полиции безопасности и СД регулярно производили многочисленные аресты советских граждан, в том числе горняков и членов их семей, которых вывозили в район шахты имени Красина, где осуществляли их массовые расстрелы, а тела сбрасывали в ствол шахты. Таким образом, за время оккупации города Шахты было убито не менее 3 500 человек из числа мирного населения.

- Из архивных источников следствием также получена информация о том, что на территории Грузиновского сельсовета Морозовского района Ростовской области не позднее 14 февраля 1943 года военнослужащие оккупационных войск нацистской Германии, в том числе полиции безопасности и СД, убили не менее 427 мирных жителей и 72 пионеров, - отметила Петренко.

В СК России отметили, что следователи проведут все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, тщательно изучаются архивные материалы, свидетельствующие о совершении в отношении мирного населения военных преступлений и преступлений против человечности.

- Ни одно преступление, основанное на преступных идеях человеконенавистничества и расового превосходства, даже по прошествии столь продолжительного времени, не останется незамеченным и безнаказанным. Это преступления без срока давности, - подчеркнул представитель ведомства.