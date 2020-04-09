Приехал в аэропорт, а посадочный аннулировали: Мишустин потребовал перестать издеваться над застрявшими за границей россиянами

Более 35 тысяч российских семей, застрявших за границей, уже заполнили специальную форму на сайте госуслуг с просьбой вывезти их домой

.- С учетом того, что одна форма предоставляется на одну семью, то людей гораздо больше, - сообщил в четверг премьер Михаил Мишустин на совещании по вопросу возвращения россиян из-за рубежа.

Премьер заявил, что власти постараются вывести из-за границы всех россиян, желающих вернуться на родину. Однако в приоритете будут те туристы, которые уехали из России в этом году.

- Стран, откуда предстоит организовать перелеты, много. Часто наши граждане находятся в разных местах в этих странах: кто-то живет рядом с аэропортом, а кому-то несколько часов туда добираться,- заметил Мишустин.

Премьер поручил правительству наладить четкий механизм вывоза россиян.

- Люди должны получать всю информацию оперативно. Чтобы не было ситуации, когда кто-то приезжает в аэропорт, ему дают посадочный талон, который по непонятным причинам перед вылетом аннулируют. Вот это ни в коем случае не должно повторяться, - заявил Мишустин.

- Сейчас все эти шероховатости, которые возникают, когда у нас часть граждан своевременно проинформирована, а часть - с некоторым опозданием, мы полностью исключаем. Завтра у нас планируется обратный рейс с Кипра. Запущена электронная форма регистрации. Все граждане, которые заполнят эту форму, подтвердят номер бронирования, спокойно прибывают в аэропорт со стопроцентной гарантией посадки, - сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

Он уточнил, что при заполнении формы люди должны указывать, был ли у них обратный билет российских авиалиний.

- В таком случае они гарантированно будут посажены на борт бесплатно, - пояснил глава Минкомсвязи.

Михаил Мишустин также потребовал организовать соблюдение режима самоизоляции и карантина прибывающих в Россию граждан. Он напомнил, что россиян будут возвращать сразу в те регионы, где они проживают.