2020-04-09T21:35:37+03:00
Звезды

Боярский и Гвердцители споют на пустой сцене Большого театра

Во все сложные времена от артистов ждут хороших песен
Петр ПАВЛОВ
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Михаил БоярскийМихаил БоярскийФото: Тимур ХАНОВ
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Это важно - знать, что известные люди вместе со всей страной. Им не все равно. 11 апреля покажут уникальный концерт-марафон «Мы вместе» («Россия 1», 17.00), организованный каналом «Россия». На сцену Большого театра выйдут Юрий Башмет, Сергей Полунин, Светлана Захарова, Денис Мацуев, Тамара Гвердцители, Владимир Машков, Юлия Пересильд, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Михаил Боярский, Дмитрий Певцов, Евгений Миронов, Константин Райкин, Александр Петров, Олег Газманов, Игорь Крутой, Николай Басков, Дима Билан, Полина Гагарина и другие. Люди с мировыми именами, возможно, впервые в своей карьере будут петь в совершенно пустом зале. Все выступления будут посвящены врачам, санитарам, медработникам, волонтерам. Тем, кто, рискуя жизнью, борется за здоровье наших граждан. Всем артистам предоставят собственную гримерную и личный микрофон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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