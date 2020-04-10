Двое в комнате: я и...

Игорь Иванович Половцев, не очень молодой, но и вовсе еще не пожилой мужчина, редактор в солидном книжном издательстве, довольно безмятежно прожил 22 года в браке со своею супругою, Аллой Марковной, и собирался продолжать в том же духе. Но тут случились внеплановые всероссийские выходные...

Наутро десятого дня самоизоляции Игорь Иванович проснулся раньше обычного от странного чувства. Он открыл глаза и увидел, что жена пристально смотрит на него. Потом она взяла его руку и очень серьезно сказала:

- Знаешь, что бы ни случилось, давай поклянемся...

- Давай, - несколько, пожалуй, поспешно согласился Игорь Иванович и закрыл глаза, сказавшись спящим.

Конечно, ему уже было не до сна. «О чем это она? Что еще за клятва?» - лихорадочно думал он. Веки его нервически подрагивали, он понимал, что не похож на спящего и что супруга, конечно, все это видит. Но он не решался открыть глаза и все ждал, что вот-вот прозвенит спасительный будильник и, подобно первым петухам в «Вие», разгонит этот туман.

Но будильник не прозвенел. Его никто не завел - каникулы.

* * *

Проснувшись позже обычного (он все-таки сумел уснуть), Игорь Иванович застал супругу в гостиной в элегантном спортивном костюме вроде тех, в которых пристало бегать в парках замужним дамам с хорошими фигурами.

Завтрак прошел в штатном режиме, как любила говорить Алла Марковна, руководитель пресс-центра в одном из силовых ведомств.

Спустя час после начала совместного просмотра сериала «Сваты» Игорь Иванович сказал:

- Пойду посмотрю, что там у нас в рабочем чате.

В чате было пусто. «Ну да, каникулы же», - вспомнил Игорь Иванович и перешел к лентам новостей. Более всего его внимание привлекла новость о том, что канал Pornhub открыл бесплатную подписку. Половцев оживился, но потом решил, что еще не время.

* * *

- Игореша, а иди-ка сюда! - раздался из гостиной ласковый голос Аллы Марковны. Она сидела перед телевизором в состоянии легкой ажитации.

- Ты представляешь, Брюс-то наш Уиллис решил в самоизоляцию уйти с Деми Мур! У него семья, у нее семья, а они - в самоизоляцию? Как тебе?

А потом ловким движением усадила мужа на диван и, пристроившись у него на коленях, с интонацией опытного следователя по особо важным делам спросила:

- А вот ты бы с кем хотел самоудалиться, если бы была возможность? Я женщин имею в виду.

Но, заметив смятение на лице мужа, рассмеялась:

- Да ладно, шучу. Главное, что мы с тобой есть друг у друга. А сколько таких же молодых и прекрасных людей сейчас сидят в одиночестве и скучают. Представляешь, как они перетрахаются в мае, когда это все закончится! Вот уж будет Весна Священная, не то что у твоего Стравинского!

И она еще сильнее обняла мужа. Но Игорь Иванович был невозмутим. Опыт подсказывал, что такие прелюдии ровным счетом ничего не означают, а для секса есть вечер и спальня. Часы в гостиной меж тем пробили два часа пополудни.

Решено было не обедать, а на ранний ужин приготовить что-нибудь легкое.

* * *

Игорь Иванович вновь сел к монитору компьютера. Его несколько озадачило обилие ссылок на материалы с заголовками типа «Как не сойти с ума, находясь с женой в самоизоляции» и «10 способов не развестись в начале мая».

Вернувшись в гостиную, Игорь Иванович увидел, что супруга задремала в позе Данаи на диване, на ее коленях лежал планшет с открытой статьей «Месяц вдвоем: вам это по плечу! Советы лучших семейных психологов». Игорь Иванович хотел было убрать планшет, но супруга заметила и, еще не вполне проснувшись, трогательно прижалась к мужу и пробормотала «такой колючий».

Это был сигнал. Минуту спустя он уже стоял перед зеркалом в ванной и, нанося на лицо пену для бритья, говорил себе:

- Самоизоляция - не повод опускаться. Следить за собой! Ставить цели и идти к ним! Бриться каждое утро! Не менее сотни отжиманий в день! И прочитать-таки «Улисса», будь он неладен.

* * *

К ужину Алла Марковна переоделась. На ней были джинсы и интригующе элегантная футболка. Игорь Иванович подумал: «До конца апреля точно дотянем».

Сели за стол, открыли бутылку вина, которую берегли для особого случая и сошлись на том, что особый случай настал. За ужином много шутили по поводу разных дурацких советов о супружеской жизни на карантине, выпивали за то, что их-то это точно никак не касается, потому что ну что такое какой-то месяц в сравнении в 22 годами?

Тема клятвы не поднималась.

* * *

«Все будет хорошо», - с улыбкой думал Игорь Иванович, укладываясь спать. Он даже вспомнил любимое чеховское «мы увидим жизнь новую, светлую». Но именно в этот момент Алла Марковна, позевывая, спросила:

- Кстати, милый, а ты не помнишь - в апреле 30 дней или 31?

- Тридцать, - ответил Половцев.

- Хорошо, что не тридцать один, - прошептала жена.

«Почему она так сказала? Что она имеет в виду?» Терзаемый смутными сомнениями, Игорь Иванович уснул только под утро, когда уже занималась заря одиннадцатого дня семейной самоизоляции.