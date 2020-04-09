Путин освободил от должности начальника следственного департамента МВД

Президент Владимир Путин освободил от должности заместителя министра внутренних дел начальника следственного департамента МВД генерал-полковника Александра Романова. Указ опубликован на портале правовой информации.

Отставку связывают с информацией об аресте сотрудниками ФСБ России двух его заместителей, генерал-майоров юстиции Александра Бирюкова и Александра Краковского, которых подозревают в злоупотреблении полномочиями в связке со следователем по особо важным делам полковником Александром Брянцевым.

В СМИ появились сообщения о том, что генералы получили 10 миллионов рублей за перевод под домашний арест предпринимателя, который обвинялся в незаконном владении тремя земельными участками общей стоимостью 2 миллиарда рублей.