2020-04-09T23:06:36+03:00
Происшествия

Путин освободил от должности начальника следственного департамента МВД

Это произошло после появлении информации об аресте за взятку двух его заместителей
Александр ВОСТРОВ
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Президент Владимир Путин освободил от должности заместителя министра внутренних дел начальника следственного департамента МВД генерал-полковника Александра Романова. Указ опубликован на портале правовой информации.

Отставку связывают с информацией об аресте сотрудниками ФСБ России двух его заместителей, генерал-майоров юстиции Александра Бирюкова и Александра Краковского, которых подозревают в злоупотреблении полномочиями в связке со следователем по особо важным делам полковником Александром Брянцевым.

В СМИ появились сообщения о том, что генералы получили 10 миллионов рублей за перевод под домашний арест предпринимателя, который обвинялся в незаконном владении тремя земельными участками общей стоимостью 2 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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