2020-04-10T07:37:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 10 апреля 2020: число зараженных превысило 40 тысяч

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Турции на 10 апреля 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Турции, последние новости на 10 апреля 2020: от инфекции выздоровели уже 2 142 человекаКоронавирус в Турции, последние новости на 10 апреля 2020: от инфекции выздоровели уже 2 142 человекаФото: Леонид ЗАХАРОВ
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На 10 апреля 2020 года последние новости о ситуации с коронавирусом в Турции таковы: число зараженных достигло 42 282, скончались от инфекции 908 человек.

В Турции продолжают действовать ограничительные меры, чтобы не дать инфекции распространиться. Так, выход из дома возможен только в случае крайней необходимости, например, если нужно купить лекарства в аптеке. Детям и подросткам до 20 лет запретили покидать дома, потому что они могут не болеть, но при этом быть переносчиками вируса. И людям старше 65 лет нельзя выходить - они находятся в группе риска.

Кроме того, в Турции начали по смартфону отслеживать соблюдение карантина. Если человек лечится дома, но нарушает меры профилактики и выходит из дома, ему поступает смс с предупреждением и звонок. В случае, если он все равно нарушает карантин, за дело берутся сотрудники полиции.

Также в стране закрыли въезд и выезд в 30 крупных городах, временно приостановлено международное сообщение. Оно, по прогнозам, может открыться только в июне. А туристический сезон в стране начнется, возможно, только в конце мая.

В Турции, в отличие от других стран, нет проблем с масками, их даже решено выдавать бесплатно по заявкам на специальном сайте. Кроме того, Турция по мере возможности помогает и другим, посылая гуманитарные грузы.

Если говорить о последних новостях по коронавирусу в Турции на 10 апреля 2020 года, там от опасной инфекции выздоровели уже 2 142 человека. Не так давно в стране прошли успешные испытания вакцины от вируса на животных. Препарат создает антитела, тем самым не давая вирусу присоединяться к клеткам организма. Испытания на людях еще не проходили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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