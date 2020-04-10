2020-04-10T11:54:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Казахстане, последние новости на 10 апреля 2020: в Алматы скончалась первая пациентка с COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Казахстане на 10 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Количество заболевших в Казахстане продолжает растиКоличество заболевших в Казахстане продолжает растиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Казахстане продолжает расти. По состоянию на 10 апреля общее количество зараженных в стране составило 802 человек. За сутки диагноз коронавирус подтвердился у 38 пациентов. Почти четверть всех случаев заражения приходится на столицу Нур-Султан (226 заболевших) и Алматы (122 заболевших).

Также за последние 24 часа от осложнений в стационарах скончались 2 пациента. Общее количество погибших от коронавируса в Казахстане возросло до 9 человек. А вот количество выздоровевших пациентов остается неизменным с 9 апреля – 60 человек.

В АЛМАТЫ ЗАФИКСИРОВАНА ПЕРВАЯ СМЕРТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА

Как сообщили в пресс-службе минздрава Казахстана, в Алматы зафиксирована первая смерть от коронавируса. У 64-летней женщины были серьезные проблемы со здоровьем – хроническое заболевание легких, стенокардия, сердечная недостаточность и высокое давление, поэтому с 18 марта она находилась в реанимации, где ее подключили к аппарату ИВЛ. Но поздно вечером 9 апреля, несмотря на все усилия врачей, она скончалась. Вторым умершим от коронавируса пациентом оказался житель Павлодара 1936 года рождения, страдавший хронической обструктивной болезнью легких.

А вот у шестерых пациентов с коронавирусом напротив значительно улучшилось состояние, и их перевели из реанимации в обычную палату.

Напомним, что по заявлению главного врача Алматы Айзат Молдагасимовой, большинство случаев заражения коронавирусом в Казахстане произошло во время контакта с носителем вируса. И только благодаря введенному жесткому режиму полной самоизоляции количество зараженных удается сдерживать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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