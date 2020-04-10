Коронавирус в Израиле, последние новости на 10 апреля 2020: за последние сутки новых случаев заражения не выявлено

За последние сутки ситуация по распространению коронавируса в Израиле абсолютно не изменилась по сравнению с предыдущим днем: нет ни новых случаев заражений, ни смертей, ни выздоровлений. По состоянию на 10 апреля 2020 года в Израиле насчитывается 9968 зараженных COVID-19, общее число умерших от опасного вируса составляет 86 человек. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находится 166 пациентов. Еще 1011 человек выздоровели и выписались из стационаров.

На 10 апреля Израиль занимает 17 место в мире по общему числу заболевших и 20 место по количеству выздоровевших. Благодаря жестким карантинным мерам, предпринятым властями Израиля, по количеству умерших от коронавируса страна находится на 38 месте.

МАССОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА CОVID-19 В ДОМАХ ПРЕСТАРЕЛЫХ

Власти Израиля начали активную проверку всех домов престарелых в стране, чтобы вовремя выявить всех носителей CОVID-19. Во-первых, пожилые люди находятся в особой группе риска, а во-вторых, почти 30 % пациентов заразились опасной инфекцией именно в этих социальных учреждениях.

Как сообщает израильское министерство здравоохранения, только за минувшие сутки в стране было выполнено более трех тысяч тестов на коронавирус. А через несколько дней планируется проверить полностью не только всех постояльцев домов престарелых, но и их сотрудников.

Самым молодым пациентом, скончавшимся от коронавируса, по-прежнему остается 37-летняя израильтянка, которая скончалась в реанимации в минувший вторник.