Коронавирус в Китае, последние новости на 10 апреля 2020: за сутки зафиксировано еще 42 случая заражения

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией в Китае появляются почти каждый день. По состоянию на 10 апреля 2020 года в КНР выявлено 42 новых случая заболевания. По сообщению государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, 38 случаев – ввозные, а остальные локальные (они выявлены в провинциях Гуандун и Хэйлуцзян).

Итого количество заболевших в Китае составило 82 924. За последний день от COVID-19 излечилось 79 человек, и количество выздоровевших увеличилось до 77 758. Зарегистрирован также один летальный исход, количество погибших от коронавируса составило 3340 человек. Продолжают болеть COVID-19 733 человека.

- Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 81 907 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1116 человек (144 человека находятся в тяжелом состоянии), 77 455 человек выписаны из больниц, 3336 скончались, - говорится в сообщении.

Напомним, что с полуночи 8 апреля после двухмесячной изоляции открыли Ухань. Власти Китая закрывали выезд из него 23 января. Теперь здесь начали ходить рейсовые автобусы и поезда. Вся транспортная инфраструктура продезинфицирована – обработаны вокзалы, поезда и автобусы.