2020-04-10T12:07:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Португалии, последние новости на 10 апреля 2020: количество заболевших остается неизменным

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Португалии на 10 апреля 2020 года
ЭЛЬВИНА АПАРИНА
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Выздоровевших и выписанных из больниц суммарно на 10 апреля равняется 205 человек.Выздоровевших и выписанных из больниц суммарно на 10 апреля равняется 205 человек.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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По состоянию на 10 апреля 2020 года в Португалии у 13956 человек обнаружили коронавирус. По данным Университета Джонса Хопкинса, количество зараженных вирусом Covid-19 не изменилось. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня не изменилось и составляет 409. Наиболее сложная обстановка остается в северном регионе – 7386 заразившихся, из них умерли 208 человек.

Выздоровевших и выписанных из больниц суммарно на 10 апреля равняется 205 человек.

В стране еще на неделю, до 17 апреля, продлили режим чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Решение ранее принял парламент Португалии. Здесь ограничено свободное передвижение по стране, людям нельзя собираться в компании более пяти человек за исключением семей, живущих вместе.

Также с 9 по 13 апреля будут закрыты все аэропорты, исключением станут рейсы, связанные с грузовыми перевозками и репатриацией граждан. Жители страны не могут покидать муниципалитеты, в которых живут. Исключение – выход на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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