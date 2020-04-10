2020-04-10T14:16:34+03:00
Происшествия

В Подмосковье бродячие собаки напали на 10-летнего мальчика на детской площадке

Ребёнка спасла толстовка брата, которая была на несколько размеров больше
Наталия ЕРОШКИНА
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Ребёнку назначили лечение, сейчас ему делают профилактические уколыРебёнку назначили лечение, сейчас ему делают профилактические уколы
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Это произошло 27 марта в подмосковном посёлке Огарёво, 10-летний Саша гулял во дворе с соседскими детьми. Ребята шумно играли, бегали по детской площадке, поэтому родители не сразу обратили внимание на их испуганные крики. Дело в том, что неподалёку от детской площадки живут несколько бездомных собак, которых подкармливают местные жители. К их присутствию давно уже все привыкли, дети даже их гладили. Но в этот день дворняги набросились на ребёнка.

- Я услышала крики с улицы, выглянула в окно, собаки трепали ребёнка за руку и за ногу. Я очень испугалась, побежала вниз, когда открыла дверь, их уже отогнали, я схватила сына и стала осматривать. Раны кровоточили, мы сразу их обработали и обратились в больницу, - рассказала Татьяна.

Ребёнка спасла толстовка брата, которая была на несколько размеров больше

Ребёнка спасла толстовка брата, которая была на несколько размеров больше

Ребёнку назначили лечение, сейчас ему делают профилактические уколы. Но, как говорит сама Татьяна, раны – это не самое страшное, физический ущерб, не так велик. Но на сколько пострадал мальчик психологически, оценить пока сложно.

- Вы можете представить, когда он мне рассказывал, что случилось, от него прозвучала такая фраза: « Мама, когда они на меня напали, у меня так сильно голова закружилась, я думал, это не правда, это не со мной происходит», представляете, как он в тот момент испугался? – говорит Татьяна.

В Подмосковье бродячие собаки напали на 10-летнего мальчика на детской площадке

В Подмосковье бродячие собаки напали на 10-летнего мальчика на детской площадке

Саше повезло, что в тот день на нём была толстовка брата, она немного велика мальчику, и одно из животных схватило именно за ткань, поэтому рука ребёнка не пострадала, а вот вещи разодрали в клочья. Раны были только на ноге. О таких травмах в больнице обязаны сообщать в полицию, теперь сотрудникам правоохранительных органах предстоит разобраться в случившемся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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