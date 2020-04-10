Это произошло 27 марта в подмосковном посёлке Огарёво, 10-летний Саша гулял во дворе с соседскими детьми. Ребята шумно играли, бегали по детской площадке, поэтому родители не сразу обратили внимание на их испуганные крики. Дело в том, что неподалёку от детской площадки живут несколько бездомных собак, которых подкармливают местные жители. К их присутствию давно уже все привыкли, дети даже их гладили. Но в этот день дворняги набросились на ребёнка.

- Я услышала крики с улицы, выглянула в окно, собаки трепали ребёнка за руку и за ногу. Я очень испугалась, побежала вниз, когда открыла дверь, их уже отогнали, я схватила сына и стала осматривать. Раны кровоточили, мы сразу их обработали и обратились в больницу, - рассказала Татьяна.

Ребёнка спасла толстовка брата, которая была на несколько размеров больше

Ребёнку назначили лечение, сейчас ему делают профилактические уколы. Но, как говорит сама Татьяна, раны – это не самое страшное, физический ущерб, не так велик. Но на сколько пострадал мальчик психологически, оценить пока сложно.

- Вы можете представить, когда он мне рассказывал, что случилось, от него прозвучала такая фраза: « Мама, когда они на меня напали, у меня так сильно голова закружилась, я думал, это не правда, это не со мной происходит», представляете, как он в тот момент испугался? – говорит Татьяна.

В Подмосковье бродячие собаки напали на 10-летнего мальчика на детской площадке

Саше повезло, что в тот день на нём была толстовка брата, она немного велика мальчику, и одно из животных схватило именно за ткань, поэтому рука ребёнка не пострадала, а вот вещи разодрали в клочья. Раны были только на ноге. О таких травмах в больнице обязаны сообщать в полицию, теперь сотрудникам правоохранительных органах предстоит разобраться в случившемся.