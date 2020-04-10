Положение о публичном конкурсе «Какой твой настоящий голос?»

1. ОБЩЕЕ

1.1. Организатором Конкурса является АО «Издательский дом «Комсомольская правда», зарегистрированное и расположенное по адресу: 127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1. Ответственный представитель Конкурса – редактор департамента мультимедийных и event-проектов АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Панина В.В., тел. +7 495 665 7531.

1.2. Публичный Конкурс проводится Организатором самостоятельно за счет собственных средств.

1.3. Публичный Конкурс проводится в преддверие Международного дня голоса, целью которого является привлечение внимания массовой аудитории к феномену человеческого голоса. Целью конкурса является вовлечение потребителей в коммуникацию и поддержка интереса к медиаресурсам Издательского дома «Комсомольская правда».

1.4. Публичный Конкурс проводится на русском языке.

1.5. Участником Конкурса может быть любое совершеннолетнее дееспособное лицо, достигшее 18-летнего возраста.

1.6. Территория проведения Конкурса - РФ.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

2.1. Волеизъявление лица, отвечающего требованиям п.1.5 настоящего Положения, об участии в Конкурсе должно быть добровольным.

2.2. Участник Конкурса принимает в нем личное участие.

2.3. Участник Конкурса обязан сообщить Организатору следующие данные: фамилию, имя, адрес электронной почты, номер контактного телефона, каким автомобилем владеет (необязательное поле для заполнения). Паспортные данные и данные свидетельства о пенсионном страховании участником Конкурса сообщаются Организатору по собственному желанию. Участник Конкурса посредством предоставления своих персональных данных Организатору соглашается на их обработку со стороны Организатора (как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств) с целью участия в Конкурсе, проверки достоверности представленных сведений. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижении цели обработки. В случае объявления победителем участника, не сообщившего данные документа, удостоверяющего личность, он несет риск последствий в виде невыплаты награды (невыдачи призов) Организатором. Такое решение Организатора может быть обосновано сложностью его идентификации среди иных участников Конкурса.

2.4. Участник Конкурса не вправе совершить отчуждение и/или уступку прав на участие в Конкурсе третьему лицу (лицам), включая право получения награды от Организатора.

2.5. Расходы, связанные с доступом в Интернет, на телефонные переговоры участника Конкурса, связанные с его регистрацией для участия в Конкурсе и во время его проведения, оплачиваются участником самостоятельно и Организатором не компенсируются (не возмещаются).

2.6. Транспортные расходы и иные расходы, включая расходы на проживание, связанные с приездом участника (победителем Конкурса) к месту получения награды и обратно Организатором Конкурса не компенсируются (не возмещаются).

2.7. Лицо, принявшее участие в Конкурсе, несет персональную ответственность за полноту и достоверность сведений, информации и документов, предоставленных Организатору Конкурса.

3. ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАДЕ, ПРИЗЕ.

3.1. Наградой являются вещевые подарки, стоимость одной награды не выше 4 тыс. рублей.

Общий фонд наград:

- 9 вокальных микрофонов (по 3 микрофона для каждой социальной сети «Комсомольской правды»: ВКонтакте, Facebook, «Одноклассники»).

Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел: https://www.random.org

3.2. Победитель Конкурса вправе получить награду не позднее 30.06.2020. Вручение (направление) наград всем Победителям Конкурса осуществляется Организатором. Дата публикации итогов конкурса - 17 апреля 2020 г.

3.3. Организатор Конкурса уплачивает налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который удерживается из суммы награды, положенной к выплате участнику Конкурса (победителю), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Участник Конкурса, признанный Организатором победителем, обязан получить награду лично. Для получения награды победитель обязан предъявить Организатору оригиналы документов, перечисленных в пункте 2.3. настоящего Положения. Победитель Конкурса несет риск неполучения награды в случае отсутствия у него оригиналов документов, перечисленных в пункте 2.3. настоящего Положения, а также наличия в них ошибок, неполноты данных, влияющих на идентификацию его личности Организатором Конкурса.

3.5. В случае, если в течение срока, указанного в п.3.4 настоящего Положения Организатор не сможет связаться с Победителем (Победитель не отвечает на телефонные звонки, на электронные письма, то такои Победитель считается отказавшимся от Награды, право Победителя на получение Награды прекращается. Невостребованные призы не хранятся, не выдаются и используются Организатором по своему усмотрению.

3.6. Призы (внешний вид (цвет, размер), дизайн и/или содержание) могут не совпадать с ожиданиями Участников и могут не соответствовать изображениям таких призов, содержащимся на рекламно-информационных материалах, призванных информировать потребителей о проведении Конкурса.

4. УСЛОВИЯ КОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится на официальных страницах «Комсомольской правды» в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и «Одноклассники» в период с 10 по 17 апреля 2020 года. Срок (период) принятия заданий на участие в Конкурсе: с момента публикации конкурсного поста 10 апреля 2020 года по 17 ч. 00 мин. 17 апреля 2020 года (здесь и далее – время московское). Срок публикации итогов Конкурса: результаты Конкурса публикуются Организатором на официальных страницах «Комсомольской правды» в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и «Одноклассники» 17 апреля 2020 года в комментариях к конкурсному посту.

4.2 . Для участия в Конкурсе необходимо в период с 10 по 17 апреля 2020 г. выполнить на одной из официальной странице «Комсомольской правды» в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и «Одноклассники» следующие условия:

Для сети ВКонтакте: Оставить под конкурсным постом комментарий с описанием своего голоса, которое сложилось из слов на картинке конкурса и подписаться на страничку https://m.vk.com/boironrussia

Для сети Facebook: Оставить под конкурсным постом комментарий с описанием своего голоса, которое сложилось из слов на картинке конкурса и подписаться на страничку https://m.facebook.com/LaboratoiresBoiron.Russie/?locale2=en_GB

Для сети «Одноклассники»: Оставить под конкурсным постом комментарий с описанием своего голоса, которое сложилось из слов на картинке конкурса.

4.3. Организатор при приеме конкурсных заданий не учитывает (а в случае выявления нижеуказанных обстоятельств после объявления результатов Конкурса имеет право признать такие заявки недеи ствительными):

- заявки Участников, совершивших необходимые деи ствия с нарушением сроков, предусмотренных настоящим Положением;

- заявки лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным настоящим Положением;

4.4. Конкурсные задания должны соответствовать следующим требованиям:

- конкурсное задание должно быть создано Участником;

- Участник должен выполнить все условия конкурса.

4.5. Участник вправе принять участие в данном конкурсе только 1 раз.

4.6. Определение Победителей производится Организатором 17 апреля 2020 года.

4.7. Участвуя в Конкурсе, участник тем самым подтверждает, что ознакомлен и согласен со всеми пунктами настоящего Положения, и дает свое согласие на передачу и обработку своих персональных данных Организатором Конкурса с целью участия в Конкурсе.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение размещается на сайте АО «Издательский дом «Комсомольская правда» в сети Интернет по адресу: www.kp.ru.

5.2. Лицо, отвечающее требованиям пункта 1.5 настоящего Положения, считается осведомленным и ознакомленным с настоящим Положением с момента его волеизъявления об участии в Конкурсе. При осуществлении действий со стороны участника Конкурса по направлению в адрес Организатора Конкурса фотографии согласно условиям п. 4.7 настоящего положения участник Конкурса таким образом понимает и подтверждает, что соглашается на обработку Организатором Конкурса представленных участником персональных данных.

5.3. Организатор вправе организовать фото/видеосъемку победителей и участников Конкурса. Победитель и участник Конкурса, принявшие участие в фото/ видеосъемке, дают согласие на безвозмездное использование своего изображения в составе печатной, электронной и/или видеопродукции Организатору Конкурса, в том числе рекламной продукции АО «Издательский дом «Комсомольская правда». Участие победителя и участника Конкурса в фото/видеосъемке считается согласием на воспроизведение и использование изображения гражданина в соответствии со статьей 152.1 ГК РФ.

5.4. Организатор конкурса не вступает в переписку и переговоры с участниками Конкурса, кроме случаев прямо предусмотренных настоящим Положением.

5.5. Организатор Конкурса не несет ответственности за работу операторов телефонной связи и провайдера Интернет-услуг и качество предоставляемых ими услуг.