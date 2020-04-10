МВД сообщило о фейке, который на 500 % не соответствует действительности

В российском интернете настоящая весна: все больше пенсионеров овладевают серфингом в социальных сетях. Каждая "правдивая" новость за день обрастает просто фантастическими подробностями. Которые начинают настораживать...

Началось все с примитивных фейков в группах по районам столицы. Некие люди постили страшилки из разрядка "в пустом парке труп нашли", а "он устал от ее нотаций, взял и зарезал". Много таких, что распространяют старые фейки про квартирных воров, которые оставляют тайные знаки и метки на почтовых ящиках, дверях, теперь вот в лифтах. Мол, выискивают брошенные москвичами квартиры, чтобы потом обворовать.

В МВД эту тенденцию заметили и решили успокоить жителей столицы.

- Информация, размещенная в некоторых СМИ, об увеличении в период введенного режима самоизоляции количества зарегистрированных в Москве квартирных краж более чем на 500 % не соответствует действительности. За указанный период подобной динамики в столице не зафиксировано. Сотрудники полиции реагируют на каждое сообщение о преступлении, проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление подозреваемых в их совершении, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Для кого-то этот комментарий может показаться неубедительным. Ну, хорошо, тогда поставьте себя на место квартирного воришки. Чтобы сейчас решиться на квартирную кражу в Москве надо быть полным идиотом. Ведь сейчас половина жителей города от нечего делать сидит у окна, на каждом подъезде камеры, введены дополнительные патрули полиции в жилом секторе.

Хорошо, допустим кому-то удалось обворовать пустую квартиру. В толпе или потоке машин не затеряться, попробуй скройся с места преступления в пустом городе. А потом кому все эти ценности сбывать, а главное как уехать из страны? Ведь шансы попасть в уголовный розыск весьма велики! Смелее задавайте эти вопросы авторам фейков.

Подобных налетчиков во вторник поймали сотрудники полиции СЗАО. Мигранты устроили налет на салон Билайн, где взяли несколько мобильных телефонов. Они даже не успели отъехать на своем такси с липовыми номерами от места происшествия, когда прибыла полиция. В погоне за грабителями с битами участвовали сотрудники ГИБДД и отдела по району Строгино. Сразу пять машин! Теперь весь район ржет над задержанными иностранцами, что попытались удрать из столичного района, который после перекрытия моста и пары выездов становится.... островом.