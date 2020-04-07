Спиртуясь от коронавируса позабыли о болезнях: Полиция задержала мигрантов после попытки ограбления

Под утро над нашим столичным спальным районом запели сирены. Это не медики спешили на помощь: две патрульных машины гонялись за иномаркой. На очередном вираже ее водитель явно решил уйти от погони, как это делают в боевиках: автомобиль рванул по встречной, свернул на улице Маршала Катукова к "Макдональдсу". Желтое такси вылетело на тротуар, и пропахав несколько метров остановилось на пешеходной дорожке. Дальше дороги не было.

Двери авто одновременно распахнулись и оттуда выпали трое. В перчатках и масках, как положено и рванули в сумрак.

Через секунду появились машины полицейских, которые оставили машины на дороге и бросились догонять неизвестных на своих двоих.

Утром машину охранял сотрудник полиции, как улику. К девяти часам желтое такси убрали, а испорченный газон перекопали лопатами.

Но в социальных сетях тут же появились фотографии и видеозапись с погоней. Тему обсуждают в районе на каждом углу.

- Это ловили тех, что ограбили Билайн, - говорит на кассе соседнего с местом происшествия продмагом мужчина в тренировочном костюме и шлепанцах.

- Говорят, сотрудники полиции нашли в брошенной машине расчлененный труп, может самого водителя, - возражает ему с другой очереди собутыльник.

- Ты еще скажи, что мешок с коронавирусом, - мычит из-за маски кассир.

- Каким коронавирусом, - удивленно спрашивает у нее "спортсмен" гремя бутылками.

Парням в очереди лет по 30. Они без масок маски и перчаток, а лица у них опухшие от недельного запоя. Их подруга отстала, она с трудом фокусирует взгляд на полке с алкоголем.

Похоже, что о вирусе они забыли. А может, они только сегодня вышли из запоя, и даже не слышали о недуге вовсе.

В столичной полиции ничего о "мешке с коронавирусом" в такси не слышали. Но "Комсомолке" удалось узнать подробности ночного происшествия.

- Около пяти утра поступило сообщение о попытке ограбления салона связи, что у 11-го дома по улице Маршала Катукова. Сотрудники отдела полиции по району Строгино и ГИБДД столицы среагировали молниеносно. Они блокировали машину, и после погони задержали двоих иностранцев из ближайшего зарубежья. Сейчас идут следственные действия, - сообщили "КП" в правоохранительных органах.