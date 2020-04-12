Сыровар Сирота: «О включении в Общественную палату узнал пять минут назад. Приступаю сегодня же!»

Владимир Путин утвердил 40 новых членов Общественной Палаты РФ. Одним из них стал подмосковный фермер-сыровар Олег Сирота. В 2014-м году, узнав о контрсанкциях и программе импортозамещения, он переехал из Москвы в Истринский район Московской области и занялся сыроварением, став, пожалуй, самым известным сыроваром страны. При этом Олег вел дневник, где описывал каждый свой шаг навстречу мечте, и который несколько лет подряд публиковал в «Комсомольской правде». Мы не могли не позвонить фермеру, чтобы поздравить его с новым статусом.

- Олег, поздравляем! Когда тебе это предложение сделали?

- Спасибо! Полтора месяца назад где-то. Пришло обычное письмо с необычным обратным адресом: Москва, Кремль. Удивился, открыл, и еще больше удивился: «…Предлагаю Вам войти в новый состав Общественной палаты Российской Федерации. О Вашем решении прошу сообщить по адресу: Москва, Кремль» И подпись: «В.Путин».

- Долго раздумывал?

- Нет! Это большая возможность для меня продолжить работу по защите прав фермеров, развитию сельского хозяйства, возрождению нашей русской деревни — это моя самая огромная мечта, а Общественная палата в этом поможет!

- И как эта должность поможет?

- Смотри: если раньше я писал проблемные обращения к чиновникам и подписывался просто главой Союза сыроваров Олегом Сиротой, то это не всегда и на всех уровнях срабатывало. А член Общественной палаты — уже официальный статус, и чиновник, хочет он этого или нет, обязан будет ответить, потому что понимает, что может прилететь за бездействие. Это уже официальная возможность работать на федеральном уровне.

- И когда приступаешь к новым обязанностям?

- Честно говоря, сам об этом за пять минут до твоего звонка узнал... Да прямо сегодня! Проблем-то много - снятие избыточных административных барьеров, устранение бюрократического абсурда, порой не поддающегося логике и откровенно мешающего фермерам. Я очень хочу, чтобы создавались новые рабочие места и на селе появлялась инфраструктура, чтобы программы по развитию сельских территорий не буксовали. Чтобы аграрии могли воспользоваться программами, которые предусмотрены в качестве помощи во время пандемии. Из-за нее возникло много сложностей. Сейчас буду уже от имени члена Общественной палаты писать чиновникам ряда регионов, чтобы они не срывали фермерам посевную, чтобы под предлогом самоизоляции не гоняли с полей городских жителей, приехавших помочь им, чтобы не перекрывали дороги для фермеров и не закрывали рынки!

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Подмосковный сыровар Олег Сирота взялся за старое: снова засел за свои дневники, которые он ведет с того момента, как решил из программиста переквалифицироваться в фермеры, и которые постоянно публикуются в «Комсомольской правде». На этот раз он идет к министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву, с которым и обсуждает больные крестьянские вопросы. (подробности)