2020-01-29T14:51:57+03:00
Экономика

«Зачем нам ежедневно считать лампочки и по 6 раз в сутки вызывать ветеринара?»

Сыровар Олег Сирота отправился к министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву, с которым обсудил важные вопросы
Олег СИРОТА
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Подмосковный сыровар Олег Сирота взялся за старое: снова засел за свои дневники, которые он ведет с того момента, как решил из программиста переквалифицироваться в фермерыПодмосковный сыровар Олег Сирота взялся за старое: снова засел за свои дневники, которые он ведет с того момента, как решил из программиста переквалифицироваться в фермерыФото: Алексей ОВЧИННИКОВ
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Подмосковный сыровар Олег Сирота взялся за старое: снова засел за свои дневники, которые он ведет с того момента, как решил из программиста переквалифицироваться в фермеры, и которые постоянно публикуются в «Комсомольской правде». На этот раз он идет к министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву, с которым и обсуждает больные крестьянские вопросы.

С Путиным поговорили. Что дальше?

После встречи с Владимиром Путиным в Адыгее в декабре 2019 года к нам в ОНФ постоянно идут письма от фермеров и жителей деревень. Один из главных посылов такой: «Ребята, вы, конечно молодцы, вопросы важные подняли, а что, собственно, дальше? Как всё это будет реализовываться? Будет ли вообще? А что будет с вопросами, которые мы присылали, но они не были озвучены? Или нам ждать следующей «прямой линии» с Президентом?»

Отвечаю! Во-первых, на основе всех вопросов, которые были заданы Президенту, появятся поручения соответствующим структурам, которые будут думать, как все это внедрить. При этом каждое из поручений будет на контроле у ОНФ, чтобы делалось именно так, как нужно, а не так, как понял какой-нибудь чиновник.

Кроме того, так как большинство вопросов и проблем из сформированного нами списка находятся в ведении Минсельхоза, мы отправились с ними к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву. Об этом мы с ним договаривались на той декабрьской встрече с Владимиром Путиным. Вместе с Михаилом Кузнецовым (главой исполкома ОНФ) подошли к нему и сказали, что у нас очень много острых проблем, которые мы не успели задать. И министр тут же пригласил нас к себе, пообещав все обсудить.

Сказано — сделано! И мы пошли в минсельхоз.

Многие требования невозможно выполнить!

Изрядная часть вопросов касалась регуляторной гильотины, которую очень ждёт бизнес по всей стране. Первое, что нас беспокоит - это проблема избыточного контроля со стороны государства за малым бизнесом. Во что это вытекает? Из-за обилия старых нормативов нам зачастую выписывают штрафы за совершенно нереализуемые на практике вещи для маленького предприятия - всякие там маникюрные комнаты для женщин, журналы учета битых лампочек и ХААСП (это такая сложная международно принятая система контроля качества), которым во всем мире пользуются лишь экспортеры и большие заводы, а у нас с маленьких производителей это требуют контролирующие органы. Вот как выполнить требование ветеринарной службы присутствовать их сотрудникам при каждой приёмке и отгрузке молока на ферме и сыроварне, с визуальным осмотром (белое таки у нас молоко или нет?)? На практике это невозможно, только к нам на сыроварню ветеринар будет раз шесть в сутки приезжать! Мало того - сейчас ветеринарные службы на самоокупаемости и во многих регионах они требуют с фермеров платить за неоказываемые на практике услуги. Многие такие нормы кочуют по постановлениям с середины прошлого века, они формально не подходят под «гильотину», но отменять-то их все равно надо. Мы просили перетряхнуть эти нормативы и убрать лишние! Дмитрий Николаевич поддержал нас, сказал, что по всем вопросам, касающимся компетенции Минсельхоза, будет подготовлен список предложений и все эти проблемные места откорректируют.

Из-за обилия старых нормативов нам зачастую выписывают штрафы за совершенно нереализуемые на практике вещи Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Из-за обилия старых нормативов нам зачастую выписывают штрафы за совершенно нереализуемые на практике вещиФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Кому хорошо от банкротства фермера?

Второй больной вопрос - гранты. Мы просили помочь отменить завышенные требования к рабочим местам для фермеров. Сейчас, если получаешь грант, то за 2 миллиона гранта ты должен рабочее место создавать. На практике же современное рабочее место в сельском хозяйстве стоит 20-30 миллионов. Следующее невыполнимое требование при выдаче грантов - человек, который хочет стать фермером, не должен иметь другой бизнес, но при этом должен иметь деньги на развитие хозяйства. Но такого же не бывает, 99% всех, кто сейчас идёт в сельское хозяйство - это предприниматели, меняющие вид деятельности. Это регулярно выясняется, а их потом тащат в суд (самая яркая история - эпопея тверского фермера Вадима Рошки, описанная «Комсомольской правдой»). Еще одна проблема - сегодня зачастую при проверках контролирующими органами и выявления мелочей, от нас требуют вернуть гранты. Мы же просим штрафовать вместо возврата полной суммы, потому что возврат гранта в большинстве случае - это 100-процентное банкротство для фермера! И кому хорошо-то от этого?

Минсельхоз нас в целом понимает и в следующих программах обязательно учтёт эти проблемы. Правда, будет сложно с рабочими местами - этого требуют национальные проекты. Здесь нам (ОНФ) придется активно помогать в исправлении этого перекоса.

Нужно подумать, чтобы дров не наломать

Третий большой вопрос - земельный. Это огромная боль нашей страны. В России более 30 миллионов гектаров заброшенных полей! Здесь я сделаю небольшой инсайд - Минсельхоз готовит гигантскую программу по воду земель в оборот. Мы активно включаемся в эту работу и подготовили предложения по контролю за неиспользуемыми землями и механизмам выделения бесплатной земли фермерам. Это тема отдельной большой статьи. Скоро обязательно напишем и расскажем, что мы предлагаем!

Четвертый - сейчас будет запускаться программа комплексного развития сельских территорий (КРСТ). Она по масштабам будет соизмерима с отдельным национальным проектом! В нее со временем войдет не только инфраструктура с проектированием, но и межпоселковые дороги, даже сельскому туризму место найдётся. Наше предложение, которое в целом все поддерживают - в первую очередь развивать те территории, где создаются рабочие места. Но здесь опять же встаёт вопрос: а что же делать с Нечерноземьем, которое явно проиграет аграрно развитому Югу... В общем, здесь нужно всем вместе думать и обсуждать, как сделать лучше, чтобы дров не наломать.

Сыровар Олег Сирота. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сыровар Олег Сирота.Фото: Михаил ФРОЛОВ

500 тысяч штрафа за перегон комбайна по дорогам — это нормально?

Пятый вопрос касался сельской ипотеки в Подмосковье. Мы просили включить окраинные районы Московской области в программу 1-процентной ипотеки на селе - теперь дело за критериями для отбора таких деревень от подмосковного Минсельхоза. Здесь у нас всё получится и это круто!

Также у нас есть очень болезненный вопрос по транспортировке тракторов и комбайнов: в посевную и уборочную фермеры вынуждены перегонять их по дорогам общего пользования и нам за это приходят гигантские штрафы (для механизатора — до 10 тысяч рублей, для собственника техники — 500 тысяч!). У нас целая эпопея с ГИБДД из-за этого! Министр заверил, что эта тема на особом контроле, она отрабатывается с Минтрансом и уже в этом году будут улучшения!

Есть прекрасные новости по тарифам на электричество: для фермеров, наконец, снизят завышенные в 2-3 раза тарифы (у нас дикий разрыв с населением и промышленным предприятиями, что отражается на себестоимости продукции).

Отменить постановления прошлого века!

В целом, встреча была классной! Мы с Дмитрием Николаевичем договорились проводить их регулярно, двигать наше сельское хозяйство вперёд и убирать различные препятствия для развития нашего села! Так что друзья, читайте, подписывайтесь!

Остальными вопросами будем загружать наше новое правительство. Ох, в рамках регуляторной гильотины ему есть, чем заняться. Будем мучить кабмин требованиями отменить всякие постановления прошлого века и разработкой новых положений (потому что часто отмена ничего не даёт), работать по другим направлениям, например, с нашими инициативами по возрождению Нечерноземья. Будем пробивать у нового вице-премьера по строительству Марата Хуснуллина облегчения разрешений на строительство (это моя личная боль, которую я в декабре рассказал Президенту), пробивать дополнения для малого бизнеса в классификаторе сельхозземли в Минэкономразвития и снятие топливного акциза для фермеров в Минфине и т.д. В общем, работы много! Друзья, присылайте свои проблемы к нам на почту souzsir@yandex.ru в проект «Народный фермер»! Будем решать их вместе!

ИСТОЧНИК KP.RU

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