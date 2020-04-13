2020-04-13T15:42:03+03:00
Общество

«Бесы страшные картинки рисуют». Священник объяснил, почему посоветовал россиянам просить милостыню на самоизоляции

Отец Дмитрий Смирнов сказал kp.ru, что пошутил, и его не поняли
Роман ГОЛОВАНОВ
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Отец Дмитрий Смирнов сказал, что пошутил, и его не понялиОтец Дмитрий Смирнов сказал, что пошутил, и его не понялиФото: Иван МАКЕЕВ
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История закрутилась в прямом эфира телеканала «Союз». Известный священник Дмитрий Смирнов отвечал на вопросы зрителей. Батюшку спросили: сейчас наступают непростые времена, и как выжить, когда нет накоплений.

- Это все мечты. Это ему кажется. Это бесы страшные картинки рисуют, - ответил отец Дмитрий.

- Чтобы ввести их в уныние. И вот люди начинают рассуждать: «Хорошо бы был запасец. Мы бы пережили этот месяц», - уточнил ведущий.

- Хорошо бы. А можно и милостыньку попросить. Попросить не 800 долларов до следующего месяца, а просить горсточку крупы. Человек сжалится и скажет: «Сейчас я тебе вынесу», - сказал батюшка.

Многих слова священника смутили. Их потребовалось разъяснить.

- Я не рассчитываю на людей, у которых нет чувства юмора. Не могу вступать в полемику. У нас в стране, в отличие от Азии, Африки, вообще никто не голодает. И о чем тут речь? Что обсуждать? Нужно различать поэзию и прозу, - сказал «КП» отец Дмитрий. - Я думаю, наше богатое государство не допустит, чтобы люди обнищали. Хотя снижение жизненного уровня зависит только от роста экспоненты. Если закончится быть — будет незаметно. Если будет тянутся несколько месяцев — проблема.

Священник уверен, даже эти трудности нельзя сравнивать с тем, что переживали наши деды и отцы.

- Я помню лично при Хрущеве четыре часа в очереди стоял на морозе за двумя пакетами муки. Сейчас такого и близко нет, - напомнил батюшка. - Помогать нужно друг другу. К нам приходят — мы помогаем. И также все. У каждого есть родственники победней. Это же зависит от качеств человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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