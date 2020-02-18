«Маменькины сынки и трусы»: Священник Димитрий Смирнов назвал мужчин «национальным позором» России

Не успели мы отдышаться от скандала с бесплатными проститутками и гражданскими браками, как отец Димитрий Смирнов выдал новую фишку. Теперь он наехал на мужиков. Наверно, для гармонии. Их батюшка назвал «национальным позором». Мол, вырастают «маминкины сынки», которые бегают от алиментов, подталкивают женщин к абортам и боятся свадеб.

- Девочки им лучшие годы жизни отдают, а они их обманывают, бросают. Как их еще назвать? Это «национальный позор» страны, - отметил в разговоре с kp.ru отец Димитрий. - Современная мужская молодежь не имеет понятия о благородстве, чести. О том, к чему мужчина призван, как отец. У них нет таких навыков. Их никто не научил.

За перевоспитание мужиков батюшка готов взяться лично.

- У меня есть проект. Набрать лучших офицеров. Создать кадетские корпусы для мальчишек и создать лучших военных мужчин. Наберу тех, у кого нет отцов. Таких полстраны. И та история с женщинами — уже следствие. Их обманывают. И они дают женское воспитание. Мужчин не вырастят, - отметил отец Димитрий.

Он назвал еще одну мужскую проблему — алкоголь.

- Это суррогатная духовная жизнь. Человек так отдыхает. И Советское правительство специально спивало народ. От этого отдельные кадры бьют своих жен, - поделился священник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/761636" frameborder="0"></iframe> Священник Дмитрий Смирнов назвал мужчин «национальным позором» России.Роман ГОЛОВАНОВ

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