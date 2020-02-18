2020-02-18T23:10:05+03:00
Общество

«Маменькины сынки и трусы»: Священник Димитрий Смирнов назвал мужчин «национальным позором» России

Батюшка уверен, они склоняют женщин к проституции
Роман ГОЛОВАНОВ
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За перевоспитание мужиков батюшка готов взяться личноЗа перевоспитание мужиков батюшка готов взяться личноФото: Иван МАКЕЕВ
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Не успели мы отдышаться от скандала с бесплатными проститутками и гражданскими браками, как отец Димитрий Смирнов выдал новую фишку. Теперь он наехал на мужиков. Наверно, для гармонии. Их батюшка назвал «национальным позором». Мол, вырастают «маминкины сынки», которые бегают от алиментов, подталкивают женщин к абортам и боятся свадеб.

- Девочки им лучшие годы жизни отдают, а они их обманывают, бросают. Как их еще назвать? Это «национальный позор» страны, - отметил в разговоре с kp.ru отец Димитрий. - Современная мужская молодежь не имеет понятия о благородстве, чести. О том, к чему мужчина призван, как отец. У них нет таких навыков. Их никто не научил.

За перевоспитание мужиков батюшка готов взяться лично.

- У меня есть проект. Набрать лучших офицеров. Создать кадетские корпусы для мальчишек и создать лучших военных мужчин. Наберу тех, у кого нет отцов. Таких полстраны. И та история с женщинами — уже следствие. Их обманывают. И они дают женское воспитание. Мужчин не вырастят, - отметил отец Димитрий.

Он назвал еще одну мужскую проблему — алкоголь.

- Это суррогатная духовная жизнь. Человек так отдыхает. И Советское правительство специально спивало народ. От этого отдельные кадры бьют своих жен, - поделился священник.

Священник Дмитрий Смирнов назвал мужчин «национальным позором» России.Роман ГОЛОВАНОВ

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Отец Димитрий Смирнов в большом интервью Радио "Комсомольская правда" объяснил вызвавшие скандал слова (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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