«Коронавирусный дозор» Радио «КП»: почему родители продолжают водить своих ребят на детские площадки

Не сидит коронавирусный дозор без работы. Приходится нам следить за активными москвичами. На этот раз в поле нашего внимания попали нерадивые родители, которые кучкуются на детских площадках. И подвергают риску своих отпрысков. Кстати, площадки в Москве перекрыты специальными лентами, что означает, что гулять нельзя. Но это не останавливает пап и мам. Пойдем. И будем разбираться.

«ЧЕМ ДЕТИ ХУЖЕ СОБАК?»

- Правильно, что родители гуляют с детьми на площадке или нет правильно?

- Нет, не правильно. Надо сидеть дома с детьми.

- А возможно дома-то сидеть?

- Нет, невозможно. Поэтому иногда все выходят. Хоть на полчасика.

- Сторониться просто надо других детей?

- Да. Держать дистанцию. Как положено. Не разговаривать и не общаться. А вообще, если собак разрешают на сто метров выводить, чем дети хуже собак?

«ГУЛЯТЬ-НЕЛЬЗЯ-СИДЕТЬ-ДОМА»

- А что это вы гуляете, да еще с двумя детьми?

- А вам какое дело?

- Ну, мы ведем просветительскую работу. Гулять нельзя.

- А у вас дети есть у самого?

- Есть.

- И что, вы будете с ними три недели дома сидеть?

- Вообще-то гулять нельзя.

- Я не могу их удержать дома уже больше. Это невозможно просто. У нас нет возможности уехать никуда. Кто-то за город смотался, кто-то к бабушкам и к дедушкам. У нас папа работает. Мы вынуждены сидеть в Москве. А в квартире просто уже все, сколько можно? Две недели я подержала, но я больше не могу их держать дома. Им хочется гулять.

ВОПРОС 7-ЛЕТНЕМУ РЕБЕНКУ

- Что такое карантин?

- Ну, это когда человек болеет и ему нельзя никуда ходить.

- А сколько ты будешь сидеть на этом самом карантине?

- Не знаю. Ну, один.

- Один день? Давай один день посидим на карантине и хватит.

«ССОРИТЬСЯ НАЧНЕМ ЧЕРЕЗ ГОД»

- Смотрю, с ребенком гуляете. Не боитесь, что коронавирус на него запрыгнет?

- Боимся, конечно. Стараемся близко не подходить к другим людям. Сейчас в магазин идем.

- Возможно дома-то с детьми сидеть?

- Конечно. Вот мы берем с собой в магазин, оставляем на улице с бабушкой. А я иду за покупками.

- На детских площадках не гуляете?

- Закрыто. Не гуляем. Вчера было теплее, были все на улице и с детьми.

- Говорят, что внутри семейных конфликтов больше становится, когда люди сидят на карантине? Вы как, мирно дома живете?

- Слава богу, пока да. Может, если годик посидим, что-нибудь изменится. Мы не заметили.

- У вас двое детей?

- Да.

- Через девять месяцев третий будет, наверное?

- Ну, не через девять… С такой ситуацией непонятно. Вот, как раз, планировала, а сейчас вот думаю, что лучше подожду.

«СОСЕДЯМ НРАВИТСЯ, КАК Я ИГРАЮ НА ФОРТЕПИАНО»

Вот девушка идет мимо детской площадки. Давайте и у нее спросим, почему она дома не сидит.

- По делам иду! А вообще я дома сижу.

- Чем там занимаетесь?

- Играю на фортепиано. Учу английский и развиваюсь дальше.

- На радость соседям, наверное. Они рады?

- Скорее всего, да. Я красиво играю.

- А рождаемость у нас не увеличится за эти дни?

- Говорят, наоборот, что ссорятся много семей.

- А вы как с домашними?

- У меня только мама, собака и кот. Я вполне нормально.

- С котом не поругались еще?

- Еще не поругалась.

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