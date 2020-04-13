«Коронавирусный дозор» Радио «КП»: почему родители продолжают водить своих ребят на детские площадки
Не сидит коронавирусный дозор без работы. Приходится нам следить за активными москвичами. На этот раз в поле нашего внимания попали нерадивые родители, которые кучкуются на детских площадках. И подвергают риску своих отпрысков. Кстати, площадки в Москве перекрыты специальными лентами, что означает, что гулять нельзя. Но это не останавливает пап и мам. Пойдем. И будем разбираться.
«ЧЕМ ДЕТИ ХУЖЕ СОБАК?»
- Правильно, что родители гуляют с детьми на площадке или нет правильно?
- Нет, не правильно. Надо сидеть дома с детьми.
- А возможно дома-то сидеть?
- Нет, невозможно. Поэтому иногда все выходят. Хоть на полчасика.
- Сторониться просто надо других детей?
- Да. Держать дистанцию. Как положено. Не разговаривать и не общаться. А вообще, если собак разрешают на сто метров выводить, чем дети хуже собак?
«ГУЛЯТЬ-НЕЛЬЗЯ-СИДЕТЬ-ДОМА»
- А что это вы гуляете, да еще с двумя детьми?
- А вам какое дело?
- Ну, мы ведем просветительскую работу. Гулять нельзя.
- А у вас дети есть у самого?
- Есть.
- И что, вы будете с ними три недели дома сидеть?
- Вообще-то гулять нельзя.
- Я не могу их удержать дома уже больше. Это невозможно просто. У нас нет возможности уехать никуда. Кто-то за город смотался, кто-то к бабушкам и к дедушкам. У нас папа работает. Мы вынуждены сидеть в Москве. А в квартире просто уже все, сколько можно? Две недели я подержала, но я больше не могу их держать дома. Им хочется гулять.
ВОПРОС 7-ЛЕТНЕМУ РЕБЕНКУ
- Что такое карантин?
- Ну, это когда человек болеет и ему нельзя никуда ходить.
- А сколько ты будешь сидеть на этом самом карантине?
- Не знаю. Ну, один.
- Один день? Давай один день посидим на карантине и хватит.
«ССОРИТЬСЯ НАЧНЕМ ЧЕРЕЗ ГОД»
- Смотрю, с ребенком гуляете. Не боитесь, что коронавирус на него запрыгнет?
- Боимся, конечно. Стараемся близко не подходить к другим людям. Сейчас в магазин идем.
- Возможно дома-то с детьми сидеть?
- Конечно. Вот мы берем с собой в магазин, оставляем на улице с бабушкой. А я иду за покупками.
- На детских площадках не гуляете?
- Закрыто. Не гуляем. Вчера было теплее, были все на улице и с детьми.
- Говорят, что внутри семейных конфликтов больше становится, когда люди сидят на карантине? Вы как, мирно дома живете?
- Слава богу, пока да. Может, если годик посидим, что-нибудь изменится. Мы не заметили.
- У вас двое детей?
- Да.
- Через девять месяцев третий будет, наверное?
- Ну, не через девять… С такой ситуацией непонятно. Вот, как раз, планировала, а сейчас вот думаю, что лучше подожду.
«СОСЕДЯМ НРАВИТСЯ, КАК Я ИГРАЮ НА ФОРТЕПИАНО»
Вот девушка идет мимо детской площадки. Давайте и у нее спросим, почему она дома не сидит.
- По делам иду! А вообще я дома сижу.
- Чем там занимаетесь?
- Играю на фортепиано. Учу английский и развиваюсь дальше.
- На радость соседям, наверное. Они рады?
- Скорее всего, да. Я красиво играю.
- А рождаемость у нас не увеличится за эти дни?
- Говорят, наоборот, что ссорятся много семей.
- А вы как с домашними?
- У меня только мама, собака и кот. Я вполне нормально.
- С котом не поругались еще?
- Еще не поругалась.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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