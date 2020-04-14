Анекдоты: Все познается в сравнении: стакан сегодняшней воды гораздо вкуснее, чем литр вчерашнего коньяка!
- Алло! Здравствуйте, вас интересует дополнительный заработок в свободное время?
- Конечно, но имейте в виду, санитары меня развязывают только на два часа в день.
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Когда моя жена неожиданно подходит ко мне, обнимает, целует и говорит: «Знаешь, как я тебя люблю?!», мне становится страшно. Машина? Измена? Кредит? Ее подруга купила дорогущую шубу? Тещу жить с нами позвала?
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Не верьте никому, особенно Минздраву! Он сообщил: чтобы выйти на улицу и не заразиться, достаточно надеть маску и перчатки. Я так и сделал. А остальные люди, сволочи, надели еще и брюки, футболки и кроссовки!
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В западных СМИ объяснили феномен низкой активности СOVID-19 в России. Попав в русскоязычную среду, вирус, адаптируясь, начинает лениться, выпивать и в конце концов по социально-биологической лестнице скатывается к обычной ОРВИ.
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У врача:
- Давно курите?
- 16 лет.
- Вы что, с двух лет курили?
- Нет, с 18.
- Хорошо сохранились!
- Это спирт.
ИСТОЧНИК KP.RU