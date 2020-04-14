2020-04-13T20:06:40+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Все познается в сравнении: стакан сегодняшней воды гораздо вкуснее, чем литр вчерашнего коньяка!

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- Алло! Здравствуйте, вас интересует дополнительный заработок в свободное время?

- Конечно, но имейте в виду, санитары меня развязывают только на два часа в день.

* * *

Когда моя жена неожиданно подходит ко мне, обнимает, целует и говорит: «Знаешь, как я тебя люблю?!», мне становится страшно. Машина? Измена? Кредит? Ее подруга купила дорогущую шубу? Тещу жить с нами позвала?

* * *

Не верьте никому, особенно Минздраву! Он сообщил: чтобы выйти на улицу и не заразиться, достаточно надеть маску и перчатки. Я так и сделал. А остальные люди, сволочи, надели еще и брюки, футболки и кроссовки!

* * *

В западных СМИ объяснили феномен низкой активности СOVID-19 в России. Попав в русскоязычную среду, вирус, адаптируясь, начинает лениться, выпивать и в конце концов по социально-биологической лестнице скатывается к обычной ОРВИ.

* * *

У врача:

- Давно курите?

- 16 лет.

- Вы что, с двух лет курили?

- Нет, с 18.

- Хорошо сохранились!

- Это спирт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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