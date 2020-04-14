Маски на шее и сало на вынос — Украина готовится к Пасхе на карантине

«ВИТЕК ВСЕ ОТКРОЕТ»

Неподалёку от нашего дома расположился пункт приёма стеклотары. Пустые бутылки из-под пива разложены по ящикам прямо на асфальте возле будки, где днем припарковалась полицейская машина, на которую трудно было не обратить внимание. Два полицейских вломились в будку, вытянули оттуда приёмщика стеклотары и что-то начали ему пояснять, после чего, приступили к составлению протокола, судя по всему выписывая штраф.

Пока полицейские продолжали что-то строчить, приемщик ловкими и привычными движениями, заносил ящики с асфальта обратно, внутрь сарая.

Щас уедут и пойдём, а Витек все нам откроет. Они все давно договорились с полицаями, - объяснял мужик диковатого вида, в белой матерчатой кепке, с косматыми всклоченными волосами страшной, испитой бабе в черном плаще, стоящей рядом с тележкой полной стеклотары.

- Бутылки - цэ скло. Вируса на ём нэма, а дистанцию мы блюдем, - резонно ответила коллеге по промыслу неопрятная женщина.

Через 20 минут из любопытства я вернулась посмотреть на происходящее в соседнем дворе.

Витек в сером, грязном халате снова проворно выставлял ящики на асфальт, полиции уже не было, а местные собиратели бутылок безропотно сдавали посуду, строго по очереди, соблюдая дистанцию в два метра.

- Я ж тебе говорил, что договорились они с полицаями то, бормотал Витек. - Работает все, работает.

Вот так зачастую и выглядит карантин в большем городе без работающего метро, где борьба с эпидемией выглядит порой смешно, когда бы не было все так страшно.

Киевская полиция теперь в основном гоняет стихийных торговцев, любителей прогулок и барбекю на природе.Фото: REUTERS

Надо заметить, что киевляне соблюдают «масочный режим» тоже своеобразно: маски у людей висят на шеях, спине, затылках, подбородках и заметно, что те очень раздражают людей.

Продуктовые рынки Киева так же - по-прежнему закрыты, но ... работают. На входе в рынок стоит охрана, а забор напротив базара обклеен бумажками с телефонами продавцов или хозяев торговых лавок. Купить с рынка можно абсолютно все: мясо, рыбу, овощи, молочку, но только по предварительному звонку на телефон. И на вынос тебе принесут хоть чёрта лысого. А вот стихийную торговлю с асфальта, наконец, прижали и полиция за нее штрафует жестоко.

В глубинах спальных массивов открываются шиномонтажи, которым разрешили работать.

На дверях районной поликлиники висит большое объявление: «Срочно требуются семейные врачи, медсестры, санитарки. Обращаться в приёмную главврача, третий этаж". Но на работу в медицину особо желающих нет, хотя медикам подняли зарплаты на 20 %.

ПУСТЬ ШТРАФУЮТ — ПЛАТИТЬ НЕЧЕМ. А ЕСЛИ ВИРУС — ПОМИРАТЬ НЕ СТРАШНО

Ольга Ивановна имела обыкновение выходить по утрам на рынок и в супермаркет с тележкой, независимо от того - были в доме продукты или нет. Несмотря на свой почтенный возраст 80 лет, и тяжело больные, распухшие ноги, та шла в любую погоду, чтоб прицениться, поболтать, посмотреть на полки, выбрать что-то по акции, поймать момент и испытать от этого кайф. И тут ей в телевизоре сказали, что никуда теперь нельзя и вообще - если маршрут окажется более 2 км от дома, то ее оштрафуют.

Вот так зачастую и выглядит карантин в большем городе без работающего метро, где борьба с эпидемией выглядит порой смешно, когда бы не было все так страшно.Фото: REUTERS

Женщина испугалась не на шутку, расстроилась, но утром взяла себя в руки, напялила маску, положила в внутренний карман куртки паспорт, надела берет, прихватила тележку и пошла привычным маршрутом, который до «Ашана» составлял ровно 2 км.

Ольга Ивановна шла и удивлялась своей смелости, потому что с ней рядом, на отдалении, строго по двое шли такие же как она старики, и тоже не боялись ничего.

- А чего бояться? Мы пожили свое. Если оштрафуют, то все равно платить не из чего, а если вирус - помирать не страшно, быструю смерть еще надо заслужить, - разговаривали они меж собой.

- Май скоро, - присоединилась к обсуждению Ольга Ивановна. - Да еще Пасха. Надо купить изюм, корицу, творог, муку. А все подорожало... Нет, в этом году, наверное, помру. Не будет Пасхи то. А если Пасхи нет, то кто ж на следующий год нам грехи отпустит?..

В хлебных киосках уже во всю торгуют пасхальными куличами.Фото: REUTERS

В супермаркете ее никто не остановил и не оштрафовал, а на входе даже температуру не проверили. Киевская полиция теперь в основном гоняет стихийных торговцев, любителей прогулок и барбекю на природе.

Ольга Ивановна, привычно пошарив по полкам, купила все, что хотела, уложила в тележку и отправилась обратно. Вернувшись домой, разгрузила продукты, включила телевизор, где рассказывали про то, куда ходить пенсионерам нельзя. Мэр Киева Виталий Кличко вещал, что категорически не запрещает отмечать Пасху, но и ходить никуда не советует.

Надо заметить, что киевляне соблюдают «масочный режим» тоже своеобразно.Фото: REUTERS

К слову, в запрете этом смысла практического нет, потому как все основные храмы в Киеве закрыты на карантин. Однако в хлебных киосках уже во всю торгуют пасхальными куличами.

- Все под Богом ходим, - смирившись говорят киевляне, но при этом привычно нарушают карантин. Авось - он в крови у православного человека.

В Киеве начался транспортный карантин .Троллейбусы и трамваи ходят, но посадку контролирует полиция и пускает только людей со спецпропусками.

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