Потомок Пушкина пожертвовал 14,4 миллиона евро на борьбу с коронавирусом

Британский миллиардер Хью Гросвенор пожертвовал 14,4 миллиона евро (12,5 млн. фунтов стерлингов) на борьбу с коронавирусом в Великобритании. Обладатель титула герцога Вестминстерского выписал щедрый чек Национальной службе здравоохранения.

- Львиная доля средств (5 млн фунтов стерлингов) будет предоставлена Британской системе здравоохранения для оказания помощи, реабилитации и психологической поддержки медицинским сотрудникам и их семьям, - цитирует Daily Mail заявления благотворительного фонда герцога Вестминстерского.

Еще 3 миллиона фунтов из пожертвования перечислят на научные исследования – поиски вакцины и лекарства против COVID-19. Остальные 2 млн. фунтов пойдут на социальную поддержку неимущих британцев.

29-летний Хью Гросвенор – обладатель состояния в 10,1 млрд. фунтов (11,4 миллиарда евро). Он не только самый молодой британский миллиардер, но и самый богатый человек планеты в возрасте до 30 лет. И, конечно, он один из самых завидных женихов Британии - Гросвенор пока не женат.

Хью (в центре) - близкий друг принца Уильяма и Кейт Миддлтон, он стал крестным отцом их сына Джорджа.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Баснословное состояние Хью унаследовал в 2016 году после смерти своего отца Джеральда Кавендиша Гросвенора. Мать Хью Наталья Гросвенор – близкая подруга покойной принцессы Дианы и крестная мать наследника британского престола принца Уильяма. Неудивительно, что когда у Уильяма и Кейт Миддлтон родился сын Джордж, именно Хью получил предложение стать крестным отцом мальчика.

В родословной Хью есть еще один примечательный факт: по материнской линии он - дальний потомок Александра Пушкина. Сестра Натальи Гросвенор Александра Анастасия Филлипс, герцогиня Аберкорн – старшая из пра-пра-правнучек великого поэта – даже учредила Пушкинскую премию, которая ежегодно вручается самым литературно одаренным школьникам Британии.

Английская ветвь потомков поэта пошла от дочери Александра Пушкина Натальи. В 1861 году она вышла замуж за немецкого принца Николая Вильгельма из династии Нассау. Титулованный немец приехал в Санкт-Петербург, увидел на одном из балов Наталью Александровну и влюбился в нее без памяти. Женился на ней и увез в Висбаден.

Их дочь София нашла себе не менее титулованного жениха - великого князя Михаила Александровича Романова, младшего брата Николая II. София и Михаил поселились в Англии. Их старшая дочь Надежда уже в XX веке вышла замуж за родного дядю принца Филиппа Греческого – мужа нынешней королевы Британии Елизаветы II. Так потомки Пушкина и дома Романовых породнились с королевским домом Виндзоров.

Хью Гросвенор - самый богатый человек планеты в возрасте до 30 лет. И самый завидный жених в Британии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Семейство Гросвенор, чье огромное состояние унаследовал самый молодой потомок Пушкина, разбогатело на недвижимости. Хью владеет семейной корпорацией Grosvenor Estate – в ее собственности находятся десятки фешенебельных отелей, офисных зданий, торговых центров по всему миру. Например, компания владеет зданием американского посольства в Лондоне, значительной частью недвижимости в Силиконовой долине в США, торговым центром в Стокгольме и жилым многоквартирным домом в Токио.

Сам Хью этими делами не занимается – всей недвижимостью давно управляют профессиональные топ-менеджеры. Молодой миллиардер трудится скромным менеджером по работе с клиентами в компании по переработке кофе «Bio-bean», которая собирает отходы кофейной гущи и превращает их в биотопливо. Работает он, конечно, не за деньги а за идею.

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