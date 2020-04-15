«Довели до слез»: Галкин и двойняшки трогательно поздравили Пугачеву
Максим Галкин выложил в своём Инстаграме, как семья поздравила Аллу Пугачеву с днём рождения.
- С днём рождения, любимая, - подписал праздничный пост Максим.
Двойняшки Гарри и Лиза испекли маме торт-желе, зажгли свечи, нарисовали плакат с пожеланиями и выучили стихи.
Алла Борисовна, спустившись утром на кухню, обомлела от цветов и поздравлений близких.
- Мои сладкие. Довели меня до слез,- призналась детям и мужу именинница.
Поклонники артистки заметили, как эффектно выглядит 71-летняя звезда: стильная укладка, длинный халатик с разрезом.
Поздравила Аллу Борисовну и внучка Клавдия, которую Кристина Орбакайте назвала в честь любимой певицы Пугачевой Клавдии Шульженко.
- С днём рождения, Аллочка. Я тебя люблю! Твоя капелька, - написала бабушке Клавдия Земцова.
ИСТОЧНИК KP.RU
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