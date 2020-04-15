2020-04-15T12:09:06+03:00
Звезды

«Довели до слез»: Галкин и двойняшки трогательно поздравили Пугачеву

День рождения певица отмечает в семейном кругу
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Двойняшки Гарри и Лиза поздравили маму с днем рождения.Двойняшки Гарри и Лиза поздравили маму с днем рождения.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Максим Галкин выложил в своём Инстаграме, как семья поздравила Аллу Пугачеву с днём рождения.

- С днём рождения, любимая, - подписал праздничный пост Максим.

Двойняшки Гарри и Лиза испекли маме торт-желе, зажгли свечи, нарисовали плакат с пожеланиями и выучили стихи.

Алла Борисовна, спустившись утром на кухню, обомлела от цветов и поздравлений близких.

- Мои сладкие. Довели меня до слез,- призналась детям и мужу именинница.

Поклонники артистки заметили, как эффектно выглядит 71-летняя звезда: стильная укладка, длинный халатик с разрезом.

Поздравила Аллу Борисовну и внучка Клавдия, которую Кристина Орбакайте назвала в честь любимой певицы Пугачевой Клавдии Шульженко.

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С Днём Рождения, Аллочка!!
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- С днём рождения, Аллочка. Я тебя люблю! Твоя капелька, - написала бабушке Клавдия Земцова.

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Довели до слез : Галкин и двойняшки трогательно поздравили Пугачеву
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ИСТОЧНИК KP.RU

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