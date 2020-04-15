Игровая революция в образовании

«Школа Будущих Президентов» при поддержке Роскультцентра и Социальной платформы Фонда Росконгресс - Фонда Инносоциум запустила первый в России краудсорсинговый проект по геймификации обучения – всероссийскую онлайн-мастерскую разработки игр для школьников и студентов.

Создатели проекта уверены, что в условиях пандемии коронавируса и самоизоляции поиск эффективных решений, которые помогут полноценно обучаться в дистанционном цифровом формате, – одна из важных задач образовательного процесса. Качественно разработанные игры по всем предметам и областям знаний смогут стать инструментом, позволяющим школьникам и студентам не отставать от программы при отмене проведения занятий в очной форме.

Платформа функционирует в формате краудсорсинга – предложить свою идею для разработки игры может любой желающий, в том числе сами ученики школ и студенты. Сделать это можно на официальном сайте онлайн-мастерской: http://studiogame.ru/.

Работа образовательной онлайн-мастерской включает следующие этапы:

Формирование команд

На основании озвученных идей педагоги, эксперты, студенты, родители и подростки объединяются в команды и определяют тематику игры;

Составление технического задания

Координаторы проекта помогают командам подготовить правильное техническое задание, которое отвечает стандартам ФГОС и всем передовым трендам в геймификации;

Разработка и оформление игры

Команды участвуют в онлайн-семинарах по формированию элементов игрового проекта, в рамках которых поэтапно проходят задания по оформлению механики;

Коллективная работа по корректировке проекта

Всем командам предоставляется возможность принять участие в играх друг друга, обменяться впечатлениями и на основании полученной информации скорректировать прототип своего проекта;

Подготовка игры к запуску и её публикация

Команды проекта готовят оформление, описание и правила для конечного издания и размещают в открытом доступе банк игр в соответствии с классификатором по предметам и областям знания.

Таким образом, онлайн-мастерская становится конвейером по созданию, производству и тестированию игровых решений, которые позволяют вовлечь в процесс обучения всю семью. Все игры доступны на бесплатной основе.

В команду координаторов проекта вошли эксперты в области образования, игропрактик, социальных проектов и креативных индустрий: Алексей Ильин, к.э.н., директор «Школы Будущих Президентов», руководитель образовательных программ первого государственного института игропрактики, Марина Абрамова, директор Роскультцентра, член правления Российского книжного союза, Александр Милкус, заведующий лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ, обозреватель ИД «Комсомольская правда», Вадим Дмитриев, управляющий партнер акселератора Институт будущего, партнер Biztrain, Игрофком и автор более 100 игр, Елена Маринина, заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум, Алексей Кузнецов, разработчик игровых решений, групповых программ по развитию системного мышления, сооснователь StrategyCards.ru.

- Разработка компьютерных игр является одной из наиболее быстроразвивающихся в мире креативных индустрий. Исследователи указывают на их возрастающую роль в международной экономике в последние годы. Создание уникального игрового контента для школ и ВУЗов позволит всем желающим запустить маленький стартап в креативной отрасли, а в перспективе – построить большой бизнес. Мы с командой проекта ставим перед собой важную цель – сделать мобильные и настольные игры неотъемлемой частью образовательного процесса, что позволит повысить мотивацию к учебе со стороны современных школьников и студентов, а также качество получаемых ими знаний, – отмечает директор Роскультцентра Марина Абрамова.

- Новая реальность диктует свои правила - на протяжении последнего десятилетия в образовательной сфере нашей страны внедряется множество разработок, направленных на цифровизацию, однако решения, которое бы в корне поменяло представление о школьном образовании, до сих пор не появилось. Аналогов разработанной нами онлайн-мастерской не существует не только в России, но и в мире. Поэтому мы открыты к сотрудничеству со всеми заинтересованными в развитии игровых решений для школьников и студентов представителями российского и международного экспертного и бизнес-сообщества, – говорит заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина.

- Сегодня в мире не осталось ни одной сферы жизни, которую не затронула цифровизация. На этапе Индустрии 4.0 всё более сложной для всех областей профессиональной деятельности задачей становится удержание внимания человека, а когда мы говорим о необходимости повышения концентрации школьников и студентов, на арену выходит игропрактика. Глобальный тренд настроен не только на то, чтобы игры создавались с развлекательной целью, но и на то, как с помощью них решать прикладные задачи, в том числе образовательные. В связи с этим, эффективные игровые решения, созданные на базе онлайн-мастерской, смогут повысить результаты обучения, а также выведут развитие креативной игровой индустрии в нашей стране на новый уровень, – комментирует к.э.н., директор «Школы Будущих Президентов», руководитель образовательных программ первого государственного института игропрактики Алексей Ильин.

Получить более подробную информацию о проекте, а также оставить заявку на участие в проекте можно на официальном сайте по адресу: http://studiogame.ru/

Официальная страница Фонда Инносоциум – Социальной платформы Фонда Росконгресс: innosocium.org.

Об организаторах проекта:

ФГБУ «Роскультцентр» – подведомственное учреждение Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), занимающееся системным развитием культурных и креативных индустрий, а также поддержкой творческих инициатив российской молодежи. Основные направления деятельности Роскультцентра: подготовка региональных программ развития культурных и креативных индустрий, разработка и реализация комплекса мер по поддержке данных отраслей на федеральном и региональном уровне, реализация онлайн- и офлайн-мероприятий в данной сфере, а также создание площадок для совместной коммуникации представителей культурных и креативных индустрий, бизнеса, государства, общественных деятелей а целях выработки совместной стратегии развития креативной экономики.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.