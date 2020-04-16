2020-04-16T11:05:16+03:00
Звезды

Довела: любимый актер Собчак матом поставил ее на место

Александр Петров схлестнулся с телеведущей из-за критики сериала с участием его девушки
Елена ПЕТРОВА
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Александр Петров и Ксения Собчак схлестнулись в Инстаграме.Александр Петров и Ксения Собчак схлестнулись в Инстаграме.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Карантин, как лакмусовая бумага, заставил звезд проявить истинное отношение друг к другу. Блогер Анастасия Ивлеева высмеивает Бузову за плагиат, саму Ивлееву молодая жена Петросяна называет "разлагающимся монстром", а популярный российский актер Александр Петров высказывает все, что думает о Ксении Собчак, которой еще недавно с таким удовольствием давал интервью.

Поводом для виртуальных разборок послужило очередное неосторожное высказывание знаменитой блондинки.

- Учитывая новые реалии, надо бы назначить какой-нибудь административный штраф за рекомендацию *** (ерунды. - Ред.). А то некоторые люди «с прекрасными лицами» иногда советуют такие сериалы, что иной раз подумаешь: уж лучше бы они поправки к Конституции рекламировали! - возмутилась в своем Инстаграме экс-ведущая "Дома-2" за семейным просмотром нового сериала "Колл-центр". - Надо завести себе за правило записывать не только рекомендованное, но и рекомендателей, а то иногда посмотришь что-нибудь, и думаешь: «А кто из твоих друзей вообще мог ТАКОЕ смотреть?». С другой стороны, поржать над «точной актерской игрой», как ее описывали вполне приличные люди, - тоже развлечение...

Петров, чья любимая девушка Стася Милославская также засветилась в этом проекте, тут же пришел к Собчак в комментарии.

Александр Петров и Стася Милославская. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Александр Петров и Стася Милославская.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Один из рекомендателей - я, классный сериал. А про «***» - грубо. На это надо иметь право, а его, Ксюша, честно, у тебя нет, в кино точно, - осадил "кинокритика" артист. - Ксюша, ты же из этой сферы, ты же актриса. А это твои коллеги, и ты им пишешь такое. Если бы ты не снималась в кино, я бы так не написал. Мне кажется, это не честно, не правильно, не справедливо, а ты же за честность. Поэтому прихожу к выводу, что некоторые люди из профессии могут написать такое. Но они не пишут. А пишут те, кто такого права не имеют, по моему мнению. Это очень низко. Это грубо. Так быть не должно. Привет домашним и чтоб все было *** (зашибись. - Ред)! - в тоне Собчак закончил Петров.

Выйти из этой неловкой ситуации Ксении, как всегда, помогла самоирония.

- Ну из меня актриса, давай честно, тоже ** (так себе. - Ред.), поэтому как раз в ерунде я специалист, - сгладила конфликт телеведущая.

И вот в этом многие пользователи соцсетей с Собчак согласились: мол, какая из нее актриса, где? В погорелом театре или "Доме-2"?

Другие выразили уверенность, что здесь сыграли свою роль алкоголь, употребление которого Собчак регулярно демонстрирует на карантине, и муж-режиссер - якобы он подначивает звезду критиковать чужие проекты. Впрочем, немало оказалось и тех, кому "Колл-центр" также не понравился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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