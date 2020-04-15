2020-04-15T23:49:00+03:00
Звезды

"Катастрофа, разлагающийся монстр": молодая жена Петросяна в ужасе сбежала от Ивлеевой

Татьяна Брухунова резко высказалась в адрес блогерши
Ольга ЛИБГАРДТ
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Татьяна Брухунова публикует обзоры бьюти-новинок и хвастается кулинарными шедеврами во время самоизоляцииТатьяна Брухунова публикует обзоры бьюти-новинок и хвастается кулинарными шедеврами во время самоизоляцииФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Молодая жена Евгения Петросяна активно ведет блог и постоянно делится с поклонниками мыслями на разные темы. Татьяна Брухунова публикует обзоры бьюти-новинок и хвастается кулинарными шедеврами во время самоизоляции. 31-летняя возлюбленная сатирика не скрывает - вынужденное нахождение дома дается ей с трудом, ведь раньше она много путешествовала по миру. Одной из последних тем, которую решила обсудить с подписчиками Брухунова, стали прямые эфиры.

Молодая женя 74-летнего Евгения Петросяна решила узнать мнение фолловеров. "За последние две недели карантина пришло странное явление, как мне кажется, в виде парных эфиров", - обратилась Татьяна Брухунова к поклонникам.

Ей непонятен новый вид общения. Более того, она считает это бессмысленным занятием. "Сидят два человека и беседуют о своем! О природе, погоде, детях, карантине - высказывают авторитетно свою точку зрения. Я не ханжа и очень люблю общение, но этот диалог в самоизоляции выглядит пугающе", - написала избранница сатирика.

Пользователи поддержали Татьяну. Более того, они отметили, что очень часто речь знаменитостей, которые устраивают подобные эфиры, оставляет желать лучшего. В качестве примера один из поклонников привел Настю Ивлееву.

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Что это за новый вид общения? Сидят два человека и беседуют о своем!
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Услышав знакомую фамилию, Брухунова оживилась. И неожиданно резко высказалась в адрес блогера. "Ивлева - это катастрофа! Страшно то, что ее смотрит молодежь. Но девушка при этом не испытывает никакой ответственности перед молодой частью населения с неокрепшей психикой. Разговоры ее сумбурны, а речь малограмотная", - написала супруга Евгения Вагановича.

Особенно Татьяна в ужасе от ее поведения. Как известно, супруга Элджея ругается матом. А ведь у звезды YouTube свыше 15 миллионов подписчиков.

"Про мат я вообще молчу. Девушка, из чьих уст летит нецензурная брань, на мой взгляд, - разлагающийся монстр. Если ты ляпнешь в кругу подруг что-то такое - это одно, все взрослые люди и, как говорится, на здоровье! Но ведь аудитория Анастасии - это совсем молодые люди, которые думают, что матюкальный сленг - это нормально".

Супруга юмориста уверена, что такой лексикон пагубно влияет на несовершеннолетних. "Дети под впечатлением от такой разнузданности становятся мутантами. А ведь они - следующее поколение. Как они будут жить с атрофированными мозгами? Что они смогут созидать? Вас это не пугает?", - гневается Брухунова.

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Настя Ивлеева
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"Эта девушка меня пугает. Видела ее однажды и сразу сбежала. Не приведи Бог", - резюмировала молодая жена Петросяна.

Пассия Петросяна.Шубки за миллион, сумки за 350 тысяч... Жизнь молодой пассии Петросяна без преувеличения можно назвать роскошной!

ИСТОЧНИК KP.RU

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