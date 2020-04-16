Коронавирус в Португалии, последние новости на 16 апреля 2020: количество больных достигло 18 091 человек, а священник осветил улицы

Количество зараженных коронавирусом в Португалии достигло 18 091, за сутки на 15 апреля выявили 643 новых случая заболевания. По последним данным, 32 человека скончались, общее число умерших достигло 599, сообщает министерство здравоохранения страны.

Как отмечается, число выздоровевших составляет 383. Наиболее сложная обстановка по-прежнему остается в северном регионе - 10 751 заразившихся, из них умерли 339 человек.

Тем временем священник из города Уэйраш сказал, что если люди не могут прийти в церковь, то церковь придет к ним, передает ОТР. Священник Падре Нуно Вествуд проехал на машине по улицам, а по пути читал молитвы и раздавал благословения, освещая улицы.

Игроки сборной Португалии пожертвовали призовые за Евро-2020 любительскому спорту. Спортсмены отказались от части доходов в условиях пандемии. Инициатива шла от Роналду, который недавно выделил 1 миллион евро на борььу с коронавирусом в Португалии. Он разделил сумму на две больницы – в Лиссабоне и Порту.