В приоритете “Пятёрочки” – безопасность. Этому посвящена новая реклама сети

«Пятёрочка» решила наглядно показать те шаги, которые делает торговая сеть, чтобы защитить своих сотрудников и покупателей.

В эпоху борьбы с коронавирусом традиционная продуктовая реклама уступила место более насущным в нынешней ситуации темам – безопасности и заботе. Такой подход полностью соответствует ключевой миссии бренда «Пятёрочка» - заслужить доверие своих гостей.

Рекламные ролики «Пятёрочки», посвященные мерам безопасности, уже транслируются на основных федеральных телеканалах и появились в соцсетях. В съёмках были задействованы магазины в Москве и Краснодаре, а управлялся процесс дистанционно - с помощью набирающего популярность сервиса Zoom.

Торговая сеть не раз делала акцент на том, что принимает серьезнейшие меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, готова обеспечить безопасность для своих сотрудников и покупателей, а также поддержать наиболее уязвимую категорию граждан – пожилых людей. Именно об этом рассказывает новый рекламный ролик.

На видео наглядно показана работа волонтёров, доставляющих продукты из «Пятёрочки» пенсионерам. Также рассказывается о проекте «Корзина доброты», который призван помочь тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. В ролике можно увидеть гендиректора торговой сети Сергея Гончарова, который выходит в торговый зал одного из универсамов для помощи коллегам в магазине. Сотрудники магазинов сегодня находятся «на передовой» и обеспечивают доступность привычных продуктов, и глава торговой сети таким образом подчеркивает значимость их труда.

В торговой сети сегодня трудятся более 200 тысяч сотрудников, и каждый из них готов попросить всех россиян и гостей нашей страны соблюдать режим, социальную дистанцию и правила безопасности.

Руководство торговой сети прекрасно понимает всю серьезность сложившейся эпидемиологической ситуации. Поэтому, для защиты своих сотрудников и покупателей сформирован и реализуется целый комплекс профилактических мер. Во-первых, усилены требования к дезинфекции помещений и часто используемых поверхностей. Теперь полы в торговом зале обрабатываются не менее двух раз за смену, дверные ручки и рабочие поверхности оборудования - каждый час, ручки покупательских тележек и корзин - три раза в смену. С такой же частотой проводится дезинфекция санитарных комнат. С этой целью магазины «Пятерочка» оснащаются санитайзерами для гостей. Кроме того, проводится дезинфекция вентиляционных систем всех магазинов и распределительных центров.

Во-вторых, торговая сеть старается обеспечить сотрудников всех торговых, инфраструктурных и офисных объектов средствами индивидуальной защиты - масками и перчатками. Закуплены бесконтактные термометры для постоянного контроля за состоянием здоровья сотрудников.

В-третьих, в торговой сети «Пятёрочка» по всей стране введены новые правила работы для водителей, которые минимизируют взаимодействие с сотрудниками распределительных центров и другими водителями.

В самое ближайшее время рекламная кампания «С заботой о каждом»! будет запущена появится и в наружной рекламе крупнейших городов присутствия торговой сети. Особо отметим, что от появления идеи ролика до ее реализации прошло чуть менее двух недель. Все понимают важность мер по профилактике распространения коронавируса и стараются внести свой посильный вклад в борьбу с пандемией.