Росконгресс создаст базу данных инвестиционных проектов регионов России

Росконгресс совместно с дочерней структурой – фондом «РК-Инвестиции» запустил специальный проект по привлечению инвестиций в субъекты Российской Федерации. Инвестиционная платформа регионов России investinregions.ru – уникальное информационное пространство и коммуникационная среда, объединяющая интересы регионов, инициаторов проектов и инвесторов.

«Инвестиционное развитие регионов – это важнейший шаг в развитии экономики всей страны. Именно в субъектах появляются и созревают идеи, открытия и ноу-хау, которые затем могут применяться и тиражироваться на всю страну, экспортироваться в другие страны. В Послании Федеральному собранию в январе Президент призвал сосредоточиться на экономическом, социальном росте всех наших регионов в интересах российских граждан. Поэтому крайне необходимо поддерживать региональные инициативы – информационно, финансово, создавая удобные инструменты развития, каким и является единая база данных инвестиционных проектов», - отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В рамках платформы каждому региону предоставлен доступ к виртуальному «кабинету», в котором собирается в автоматическом порядке информация по ключевым социально-экономическим показателям и, по подписке, публикуются перспективные региональные инвестиционные проекты и информация об экспортных производителях.

В результате работы платформы будет сформирована единая и публично доступная база данных инвестиционных проектов регионов России с присвоенными им рейтингами, а в дальнейшем – единая экосистема, ориентированная на раскрытие экономического и инвестиционного потенциала регионов.

«Фонд Росконгресс как нефинансовый институт развития всегда уделяет региональному направлению особую долю внимания, помогая инициативам на местах демонстрировать международному сообществу возможности российских бизнес-инициатив. Уверены, что создание единой базы инвестпроектов будет чрезвычайно востребовано как со стороны предпринимателей, так и инвесторов – особенно в настоящее время, в эпоху кризиса многие компании реструктурируют направления деятельности, и этот инструмент покажет новые возможности и лучшие проекты российским и международным инвесторам», — считает директор, председатель правления Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Следует отметить, что деятельность портала investinregions.ru синхронизирована с Информационно-аналитической системой Росконгресс, а также интегрируется в ключевые мероприятия экономической направленности, организуемые Фондом.

Также в виртуальной среде портала представители регионов смогут проводить роуд-шоу, организовать виртуальные выставки для привлечения инвесторов. Набор доступных функций будет расширяться. Информация об обновлениях будет размещаться на специально созданных для этой цели аккаунтах в социальных сетях facebook, вконтакте и на канале YouTube.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: https://investinregions.ru/

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, спортивных, общественных мероприятий и событий в области культуры.