С легкостью необыкновенной

Еды в доме много (гречу еще не всю успели осилить?), движения мало. Как говорил герой Калягина в «Рабе любви» - «есть хочется, худеть хочется, все хочется».

Худеть - это у нас ассоциируется с чем-то невкусным, обыденным. Вот на йогурте, говорят, можно скинуть вес, но настроение и так паршивое, какой тут йогурт?

Исправляем настроение выходом в ближайший магазин. Маска, пропуск - все, как положено. В молочном отделе ищем йогурт. Лучше - греческий, он густой. Пучок петрушки или кинзы не забудьте прихватить.

Дома мы этот йогурт из унылой пластиковой упаковки перекладываем в самую красивую плошку, которую только сможем найти. Но это только первый шаг, на вкус йогурта он влияет только для персон с очень богатым воображением.

Дальше работаем над вкусом. Вспоминаем, что делают с йогуртом в той же Греции? Правильно: сдабривают оливковым маслом. Делаем то же самое, отмечаем, как красиво сочетается белый цвет с желто-зеленым.

Можно добавить обычной соли, но лучше сванской - она вкуснее и, кстати, эффектнее смотрится.

Для любителей острых ощущений специально придуманы хлопья сушеного перца чили - добавляем щепотку. Это уже скорее из турецкого завтрака, но нам это сейчас очень даже подходит.

Белое, желтое, красное уже есть. Не хватает зеленого. Посыпаем измельченной зеленью и начинаем любоваться этим некогда невзрачным йогуртом. В последний момент вспоминаем, что хорошо бы добавить пару капель лимонного сока.

Делаем фото, выкладываем в Инстаграм с подписью «Худеем с Леонидом Захаровым». И вот только теперь это все можно перемешать.

Вкусно, полезно, повышает самооценку, помогает пережить самоизоляцию.