Российские дизайнеры освоили производство креативных масок

Пока на аптеках красуются объявления «Медицинских масок НЕТ!», а цена одноразового респиратора с уровнем защиты FFP2 приближается к тысяче рублей за штуку, маски становятся символом 2020 года в мире моды. Журнал Vogue впервые выйдет с пустой белой обложкой, отсылающей к цвету врачебного халата, а отечественные дизайнеры соревнуются в мастерстве: чья маска оригинальнее?

Некоторые дизайнеры осознанно подходят к ситуации.

belitskybrand Маска belitskybrand

BelitckyBrand отшивает благотворительные маски для всех желающих, правда, с некоторыми оговорками: доставку оплатить все равно придется, а заказы принимаются в Instagram по принципу один аккаунт=одна маска. Стоит отметить, что одной маски вполне достаточно, чтобы один член семьи вышел в магазин – многоразовые маски можно носить до двух часов, после чего их необходимо постирать.

Весьма необычные маски производят в студии-ателье «Стиль life». Здесь можно найти и анималистичные принты, и необычные вышивки, и ироничные изображения злобного коронавируса…

stillifeinmoda Чёрно-красные...Маски многоразового использования..

stillifeinmoda В этом посте я хочу поговорить о подкладочках для наших стильных дизайнерских масок многоразового @maski_mnogorazki!

Кстати, об иронии. Модный дизайнер Александр Арутюнов выпускает маски с вышитым изображением рта. Вариаций масса, но все забавные. Можете убедиться сами:

alexanderarutyunov Самый ?

До коронавируса Бахтиер Балтабаев специализировался на изготовлении украшений. Теперь, не изменяя своему стилю, он создает фантазийные маски в стиле «пэчворк».

bakhtiyor_baltabaev Красота спасет мир!)))

В продолжение темы яркости можно познакомиться с масками Насти Пилепчук, щедро декорированными стразами и шнурками.

nastia_pilepchuk Hooray interview for @i_d Link in bio Необъяснимо, но факт.

nastia_pilepchuk Full covering mask

Но что, если вам нужна маска прямо сейчас, а возможности купить ее нет? В интернет-магазине Ксении Князевой (https://knyazeva.ru) опубликовали выкройку масок размеров S и M, которые можно распечатать на принтере.

И на последок хочется рассказать о том, что маски сейчас – это не только способ защиты от вируса, но и способ привлечения внимания к проблемам людей, работающих в сфере услуг. Художница Катрин Ненашева, обеспокоенная положением фармацевтов, стала автором идеи создания «протестующих» масок с прозрачными вставками на месте губ. Это напоминает потребителям, что не нужно вымещать свою агрессию на курьерах, провизорах, работниках магазинов за отсутствие товаров.

katrin_nenasheva Говорить с теми, чей голос не слышим или незраличим среди гула других - вполне себе стратегия для художника в пандемии. Посвящается всем, кто обслуживает наш карантин и тем, с кем мы всегда были на дистанции, а теперь наши дистанции увеличились.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759291" frameborder="0"></iframe> Защита от коронавируса: как сделать медицинскую маску своими руками.Во многих аптеках медицинские маски уже раскупили. Как быть? Можно сделать маску самостоятельно. Смотрите нашу видеоинструкцию

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