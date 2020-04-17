Российские дизайнеры освоили производство креативных масок
Пока на аптеках красуются объявления «Медицинских масок НЕТ!», а цена одноразового респиратора с уровнем защиты FFP2 приближается к тысяче рублей за штуку, маски становятся символом 2020 года в мире моды. Журнал Vogue впервые выйдет с пустой белой обложкой, отсылающей к цвету врачебного халата, а отечественные дизайнеры соревнуются в мастерстве: чья маска оригинальнее?
Некоторые дизайнеры осознанно подходят к ситуации.
BelitckyBrand отшивает благотворительные маски для всех желающих, правда, с некоторыми оговорками: доставку оплатить все равно придется, а заказы принимаются в Instagram по принципу один аккаунт=одна маска. Стоит отметить, что одной маски вполне достаточно, чтобы один член семьи вышел в магазин – многоразовые маски можно носить до двух часов, после чего их необходимо постирать.
Весьма необычные маски производят в студии-ателье «Стиль life». Здесь можно найти и анималистичные принты, и необычные вышивки, и ироничные изображения злобного коронавируса…
Кстати, об иронии. Модный дизайнер Александр Арутюнов выпускает маски с вышитым изображением рта. Вариаций масса, но все забавные. Можете убедиться сами:
До коронавируса Бахтиер Балтабаев специализировался на изготовлении украшений. Теперь, не изменяя своему стилю, он создает фантазийные маски в стиле «пэчворк».
В продолжение темы яркости можно познакомиться с масками Насти Пилепчук, щедро декорированными стразами и шнурками.
Но что, если вам нужна маска прямо сейчас, а возможности купить ее нет? В интернет-магазине Ксении Князевой (https://knyazeva.ru) опубликовали выкройку масок размеров S и M, которые можно распечатать на принтере.
И на последок хочется рассказать о том, что маски сейчас – это не только способ защиты от вируса, но и способ привлечения внимания к проблемам людей, работающих в сфере услуг. Художница Катрин Ненашева, обеспокоенная положением фармацевтов, стала автором идеи создания «протестующих» масок с прозрачными вставками на месте губ. Это напоминает потребителям, что не нужно вымещать свою агрессию на курьерах, провизорах, работниках магазинов за отсутствие товаров.
Защита от коронавируса: как сделать медицинскую маску своими руками.Во многих аптеках медицинские маски уже раскупили. Как быть? Можно сделать маску самостоятельно. Смотрите нашу видеоинструкцию
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ИСТОЧНИК KP.RU
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