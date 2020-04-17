2020-04-17T14:47:18+03:00
Woman

Российские дизайнеры освоили производство креативных масок

Коронавирус сильно повлиял на мир моды
Анастасия САВЕНКО
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Фото: nastia_pilepchuk@instagram.comФото: nastia_pilepchuk@instagram.com
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Пока на аптеках красуются объявления «Медицинских масок НЕТ!», а цена одноразового респиратора с уровнем защиты FFP2 приближается к тысяче рублей за штуку, маски становятся символом 2020 года в мире моды. Журнал Vogue впервые выйдет с пустой белой обложкой, отсылающей к цвету врачебного халата, а отечественные дизайнеры соревнуются в мастерстве: чья маска оригинальнее?

Некоторые дизайнеры осознанно подходят к ситуации.

belitskybrandbelitskybrand
Маска belitskybrand
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BelitckyBrand отшивает благотворительные маски для всех желающих, правда, с некоторыми оговорками: доставку оплатить все равно придется, а заказы принимаются в Instagram по принципу один аккаунт=одна маска. Стоит отметить, что одной маски вполне достаточно, чтобы один член семьи вышел в магазин – многоразовые маски можно носить до двух часов, после чего их необходимо постирать.

Весьма необычные маски производят в студии-ателье «Стиль life». Здесь можно найти и анималистичные принты, и необычные вышивки, и ироничные изображения злобного коронавируса…

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Чёрно-красные...Маски многоразового использования..
23 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
stillifeinmodastillifeinmoda
В этом посте я хочу поговорить о подкладочках для наших стильных дизайнерских масок многоразового @maski_mnogorazki!
32 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Кстати, об иронии. Модный дизайнер Александр Арутюнов выпускает маски с вышитым изображением рта. Вариаций масса, но все забавные. Можете убедиться сами:

alexanderarutyunovalexanderarutyunov
Самый ?
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До коронавируса Бахтиер Балтабаев специализировался на изготовлении украшений. Теперь, не изменяя своему стилю, он создает фантазийные маски в стиле «пэчворк».

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Красота спасет мир!)))
318 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В продолжение темы яркости можно познакомиться с масками Насти Пилепчук, щедро декорированными стразами и шнурками.

nastia_pilepchuknastia_pilepchuk
Hooray interview for @i_d Link in bio Необъяснимо, но факт.
2102 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
nastia_pilepchuknastia_pilepchuk
Full covering mask
7146 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
nastia_pilepchuknastia_pilepchuk
#maskbypilepchuk #mask #art
1711 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Но что, если вам нужна маска прямо сейчас, а возможности купить ее нет? В интернет-магазине Ксении Князевой (https://knyazeva.ru) опубликовали выкройку масок размеров S и M, которые можно распечатать на принтере.

И на последок хочется рассказать о том, что маски сейчас – это не только способ защиты от вируса, но и способ привлечения внимания к проблемам людей, работающих в сфере услуг. Художница Катрин Ненашева, обеспокоенная положением фармацевтов, стала автором идеи создания «протестующих» масок с прозрачными вставками на месте губ. Это напоминает потребителям, что не нужно вымещать свою агрессию на курьерах, провизорах, работниках магазинов за отсутствие товаров.

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Говорить с теми, чей голос не слышим или незраличим среди гула других - вполне себе стратегия для художника в пандемии. Посвящается всем, кто обслуживает наш карантин и тем, с кем мы всегда были на дистанции, а теперь наши дистанции увеличились.
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Защита от коронавируса: как сделать медицинскую маску своими руками.Во многих аптеках медицинские маски уже раскупили. Как быть? Можно сделать маску самостоятельно. Смотрите нашу видеоинструкцию

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ИСТОЧНИК KP.RU

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