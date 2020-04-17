Из-за коронавируса в Гонконге и Японии выплачивают пособия всем жителям, а в Европе - только предпринимателям

Эпидемия коронавируса привела к падению доходов населения и увеличению уровня безработицы практически во всем мире. Вслед за пандемией мир может ожидать экономический кризис. Поэтому правительства разных стран принимают решение об оказании помощи гражданам. Везде это происходит с учетом национальных особенностей и возможностей бюджета.

АЗИЯ

В Японии правительство решило раздать всем гражданам Японии по 100 тысяч йен ($926 - 68,5 тыс. рублей) в качестве поддержки. Перед этим власти рассматривали вариант оказания помощи только тем семьям, которые могли бы доказать, что их доход значительно сократился из-за пандемии.

Власти Гонконга решили выплатить по 10 тысяч гонконгских долларов (95 тыс. рублей) всем взрослым гражданам. Дополнительные ежемесячные пособия получают пенсионеры и инвалиды. Помимо этого, власти покрыли месячный долг за арендную плату за социальное жилье, снизили налоги на доходы и имущество.

В Сингапуре каждый гражданин старше 21 года получит 600 сингапурских долларов (около 31 тыс. рублей). В феврале эти выплаты колебались от 60 до 100 долларов (от 4400 до 7400 рублей), в марте эти суммы утроились.

АМЕРИКА

В США глава Казначейства Стивен Мнучин предложил выплатить вне зависимости от дохода по 1200 долларов (74 тыс. рублей) каждому взрослому американцу и 500 долларов (37 тыс. рублей - каждому ребенку. Пособие по безработице вырастет на 600 долларов в неделю в течение последующих четырех месяцев. Сейчас оно составляет от 200 до 600 долларов в неделю.

В Канаде на время эпидемии власти решили увеличить размер детских пособий на 300 канадских долларов (16 тыс. рублей) на каждого ребенка. В апреле все малообеспеченные граждане получат единоразовое пособие: одинокие - 400 канадских долларов (21 тыс. рублей), семьи - 600 (31 тыс. рублей).

ЕВРОПА

В Германии власти решили выделить более 1,1 трлн евро на поддержку экономики. Часть этих средств были направлены на поддержку малого бизнеса и предприятий, сокративших или приостановивших производство. В среднем самозанятые и владельцы малого бизнеса получили из бюджета от 5 до 9 тысяч евро (405-650 тыс. рублей). Компании, где работает до 10 сотрудников, получат до 15 тысяч евро (около 1 млн рублей).

В Германии власти решили выделить более 1,1 трлн евро на поддержку экономикиФото: REUTERS

Правительство Испании в мае начнет оказывать финансовую помощь всем пострадавшим от эпидемии коронавируса. Власти планируют ежемесячно выделять по 500 евро малообеспеченным семьям и всем тем, кто испытывает серьезные финансовые трудности.

В Италии власти решили начать выплачивать по 600 евро всем самозанятым гражданам. Заявки будут приниматься с 1 апреля.

АВСТРАЛИЯ

В Австралии правительство решило выплачивать пособия не всем гражданам, а только самым незащищенным слоям. Единовременные выплаты в размере 750 австралийских долларов (около 35 тысяч рублей) еженедельно получают пенсионеры, ветераны, инвалиды, беременные, вдовы, опекуны и безработные. Студенты получат надбавку к стипендии в 550 австралийских долларов (26 тыс. рублей). Выплаты начались 31 марта.