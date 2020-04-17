2020-04-17T17:38:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса в Гонконге и Японии выплачивают пособия всем жителям, а в Европе - только предпринимателям

Практически все страны решили оказать финансовую помощь населению и бизнесу
Мария БЕРК
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Японии правительство решило раздать всем гражданам Японии по 100 тысяч йенВ Японии правительство решило раздать всем гражданам Японии по 100 тысяч йенФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Эпидемия коронавируса привела к падению доходов населения и увеличению уровня безработицы практически во всем мире. Вслед за пандемией мир может ожидать экономический кризис. Поэтому правительства разных стран принимают решение об оказании помощи гражданам. Везде это происходит с учетом национальных особенностей и возможностей бюджета.

АЗИЯ

В Японии правительство решило раздать всем гражданам Японии по 100 тысяч йен ($926 - 68,5 тыс. рублей) в качестве поддержки. Перед этим власти рассматривали вариант оказания помощи только тем семьям, которые могли бы доказать, что их доход значительно сократился из-за пандемии.

Власти Гонконга решили выплатить по 10 тысяч гонконгских долларов (95 тыс. рублей) всем взрослым гражданам. Дополнительные ежемесячные пособия получают пенсионеры и инвалиды. Помимо этого, власти покрыли месячный долг за арендную плату за социальное жилье, снизили налоги на доходы и имущество.

В Сингапуре каждый гражданин старше 21 года получит 600 сингапурских долларов (около 31 тыс. рублей). В феврале эти выплаты колебались от 60 до 100 долларов (от 4400 до 7400 рублей), в марте эти суммы утроились.

АМЕРИКА

В США глава Казначейства Стивен Мнучин предложил выплатить вне зависимости от дохода по 1200 долларов (74 тыс. рублей) каждому взрослому американцу и 500 долларов (37 тыс. рублей - каждому ребенку. Пособие по безработице вырастет на 600 долларов в неделю в течение последующих четырех месяцев. Сейчас оно составляет от 200 до 600 долларов в неделю.

В Канаде на время эпидемии власти решили увеличить размер детских пособий на 300 канадских долларов (16 тыс. рублей) на каждого ребенка. В апреле все малообеспеченные граждане получат единоразовое пособие: одинокие - 400 канадских долларов (21 тыс. рублей), семьи - 600 (31 тыс. рублей).

ЕВРОПА

В Германии власти решили выделить более 1,1 трлн евро на поддержку экономики. Часть этих средств были направлены на поддержку малого бизнеса и предприятий, сокративших или приостановивших производство. В среднем самозанятые и владельцы малого бизнеса получили из бюджета от 5 до 9 тысяч евро (405-650 тыс. рублей). Компании, где работает до 10 сотрудников, получат до 15 тысяч евро (около 1 млн рублей).

В Германии власти решили выделить более 1,1 трлн евро на поддержку экономики Фото: REUTERS

В Германии власти решили выделить более 1,1 трлн евро на поддержку экономикиФото: REUTERS

Правительство Испании в мае начнет оказывать финансовую помощь всем пострадавшим от эпидемии коронавируса. Власти планируют ежемесячно выделять по 500 евро малообеспеченным семьям и всем тем, кто испытывает серьезные финансовые трудности.

В Италии власти решили начать выплачивать по 600 евро всем самозанятым гражданам. Заявки будут приниматься с 1 апреля.

АВСТРАЛИЯ

В Австралии правительство решило выплачивать пособия не всем гражданам, а только самым незащищенным слоям. Единовременные выплаты в размере 750 австралийских долларов (около 35 тысяч рублей) еженедельно получают пенсионеры, ветераны, инвалиды, беременные, вдовы, опекуны и безработные. Студенты получат надбавку к стипендии в 550 австралийских долларов (26 тыс. рублей). Выплаты начались 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Помогаю врачам, чтобы потом было кому помочь мне": владельцы 3D-принтеров печатают защиту для медиков, борющихся с коронавирусом
Мейкеры печатают для врачей, которые к ним обращаются, детали средств индивидуальной защиты - все за свой счет, помогая бороться с коронавирусом
Новые случаи заражения коронавирусом в России на 17 апреля 2020: 4069 человек заболело за сутки
В стране больше нет регионов, где не выявили хотя бы одного пациента с COVID-2019. Оперштаб опубликовал данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 17 апреля 2020 года
Новости 24
Врач рассказал, как стирать одежду, чтобы убить коронавирус
Власти Москвы сообщили, что посетить пешком ближайший магазин можно сколько угодно раз
Хуснуллин: уже имеющуюся ипотеку нельзя рефинансировать под 6,5%
На Украине завели уголовное дело из-за крестного хода во время карантина
Совфед одобрил перенос Дня окончания Второй мировой войны
Путин заявил, что Россия обязательно победит эпидемию коронавируса
Собянин о коронавирусе в Москве: мы идем не по самому плохому сценарию
На сбежавшего из больницы в Подмосковье мужчину c COVID-19 завели уголовное дело
Совфед одобрил закон о запрете продавать алкоголь в маленьких кафе и барах в жилых домах
Дэвид Бекхэм приехал домой к своему 70-летнему фанату и подарил ему подарки
Цена нефти марки WTI упала ниже 18 долларов за баррель впервые с января 2002
В Самарской области выписан пациент, переболевший коронавирусом
"Есть обнадеживающие результаты": Мурашко рассказал о создании вакцины от коронавируса в России
В России пять препаратов от коронавируса находятся на клинических испытаниях
"Береженого Бог бережет": Путин рассказал о работе по созданию коечного фонда
"Три месяца при условии строгой дисциплины": Врач рассказал, когда уйдет коронавирус
Путин предупредил, что пик по коронавирусу еще не пройден
МИД: Москва готова помочь в ситуации с пожарами у Чернобыля
Максимальные выплаты безработным увеличат с 8 до 12 тысяч рублей
Медведев не исключил ужесточения мер в связи коронавирусом