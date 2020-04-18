Юнна Мориц: "Ложись лицом не к земле, а к небу, там - Господь"
- ...Юнна Петровна, что же вы с нами делаете?
- Ничего.
- Почему же мурашки - от этих строк?
-.Саша, это стихотворение - автобиографическое. Потому что я выросла во дворах рабочего района, где справляли Православную Пасху.
Дети ходили в Храмы.
Мне давали в Храме читать Библию, Евангилие, русскую классику с "ятями" (Ъ.- А.Г.). Я первые романы Достоевского прочла в 10 лет - с "ятями". И там же я получала такие же книги Толстого...
Юнна Мориц: «Пасха православная, ночь святая в храме, благодать соборная, неземное пение...»
- Это на Украине было.
- Да. При этом я ходила в районную библиотеку и тоже там читала книги, в которых все было про "религию - опиум для - народа".
Но, надо понимать, что человек так устроен, что чувство Бога у него внутри. И если я во время бомбежки падаю спиной на землю из горящего поезда (этот реальный случай произошёл с маленькой Юнной Мориц летом 1941-го, когда она с мамой эвакуировалась с Украины.- А.Г.)... А рядом о мной старичок с иконкой, который говорит мне: "Не ложись лицом к земле - потому что от этого умирают, ложись лицом к небу, там - Господь"... То совершенно ясно, что у меня чувство Бога сформировано с детства. Оно внутри меня... И - для того, чтобы его уничтожить, надо просто меня убить.
И я написала автобиографическое стихотворение...
- И вот там - дети в Храме...
- ...А в Храме - праздник. И этот праздник - под очень высоким куполом. И все говорят друг другу: "Христос Воскресе!"
И ты чувствуешь себя ребёнком под этим куполом, который тебя защищает.
- А вот сегодня чувство Бога - вот оно защитит? Нас. Страну...
- Страну защитит чувство собственного достоинства, если оно - на очень высоком уровне - у каждого человека, который не погасит свет совести. Очень важно не погасить свет совести внутри человека. Потому что свет совести - это самый высокий уровень человеческого достоинства.
- А теперь - стихи...
(Читает Юнна Мориц)
* * *
Пасха православная, ночь святая в храме,
Благодать соборная, неземное пение, –
Дети в храм ходили целыми дворами,
Вопреки запретам, вопреки портретам,
Для которых не было Бога!.. Тем не менее –
Целыми дворами, с Божьими дарами
Дети шли на Пасху, где Христос Воскресе,
Где святили яйца, крашенные свёклой,
Шелухой от лука... Но в печатной прессе –
На щитах, на уличных, вставленных под стёкла,
Сообщали крупно, в жирном буквовесе,
Что Христос Воскресе – это мракобесье,
Жуткая отрава, не целуйте в храме
Крест – на нём микробы, надевайте маску!
Дети в храм ходили целыми дворами, –
И Христос Воскресе, смерть поправ, на Пасху.
***
Взрослые боялись нарушать запреты,
Стукачи могли бы настрочить доносы,
И отнять могли бы даже партбилеты,
И таскать могли бы даже на допросы,
Где висят портреты пишущих запреты
На Христову Пасху, Рождество Христово!..
По таким запретам кто-то арестован,
Как Христос, который не бросает паству
За её недетскую, плотскую опаску,
Не лишает взрослых праздника святого!
Для святого праздника было всё готово, –
И Христос Воскресе, смерть поправ, на Пасху.
Юнна Мориц.
ИСТОЧНИК KP.RU