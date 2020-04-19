Мелких жуликов отправят под «домашний арест», а куда денут мигрантов-нарушителей

22 следственных изолятора временного содержания (СИЗО) в столичном регионе забиты под завязку. На днях один из ресурсов выложил тезисы письма директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова - в адрес председателя Верховного суда.

Там просьба: не направлять в СИЗО на время пандемии коронавируса граждан за преступления небольшой и средней тяжести.

Говорится и том, что сложная ситуация с квадратными метрами ухудшает отношения сидельцев на зонах Крыма и Ленинградской области. При этом 43,7 процентов подозреваемых ждут приговора суда именно за преступления небольшой и средней тяжести.

Судей просят при подозрении в преступлениях небольшой или средней тяжести выбирать домашний арест. Ну, а приговорами чаще назначать исправительные работы.

Так за что сейчас сажают в СИЗО?

Ранее МВД России публиковало анализ статистики о состоянии преступности за январь – март 2020 года. Вывод такой: при общем снижении уличной преступности, резко ожила киберпреступность. Количество IT-преступлений выросло на 83,9%, а удельный вес таких деяний достиг 19,9% от общего числа.

- В основном из-за этого фактора уровень преступности в стране в целом вырос на 4%. Число мошенничеств возросло на 48,5%. Причем мошеннических действий с использованием электронных средств платежа – более чем в два раза. В марте текущего года показатели марта прошлого года превышены на 4,4%. И в основном - за счет роста киберпреступности, - говорится в сообщении МВД России.

Это по стране. А в крупных городах стали чаще угонять автомашины марок «Mazda», «Kia Rio», «Hundai Solaris», «Ford Focus». Они разбираются на запчасти в частных мастерских. Там чинят свои машины извозчики из числа мигрантов. Чаще стали пропадать велосипеды и электросамокаты. Такие позволяют курьерам объехать большее число клиентов.

Тема трудоустройства гастрабайтеров, которые теряют работу в такси и сфере услуг, критична в столичном регионе.

Из-за опасения коронавируса работников из Азии уже не ждут в сельскохозрегионах. Побаиваются пришлых и дачники, что самоизолировались на своих шести сотках. Неохотно берут безработных без свежих справок «на вирус» и предприятия.

И, хотя доля иностранных трудовых мигрантов на рынке труда около 2,5 процентов (2,5 миллиона человек) она может перетечь в криминал.

Пока в учреждениях ФСИН ютиться более 517 000 человек. Даже если половина трудовых мигрантов останутся без работы, никакой ФСИН с таким потоком не справится.

В советские годы число заключенных редко превышало 1,5 миллионов человек. Сейчас, если нет жилья, то и под «домашний арест» приезжего не отправишь. Высылать же всех заболевших и иностранных преступников за счет казны - никаких наших налогов не хватит. Может пора обустраивать гастарбайтеров за счет работадателей, которые их привлекали? Иначе ни выйдут «на большую дорогу»...