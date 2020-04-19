2020-04-19T20:35:08+03:00
Здоровье

Увлекшись борьбой с COVID, мир рискует проморгать лихорадку Эбола и малярию

Из-за приостановки кампаний вакцинации другие опасные инфекции могут резко вырасти
Алина МАКЕЕВА
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Возрождение затухавших инфекционных заболеваний, таких как Эбола и корь, вероятно, будет усиливаться по мере того, как пандемия коронавируса будет продолжатьсяВозрождение затухавших инфекционных заболеваний, таких как Эбола и корь, вероятно, будет усиливаться по мере того, как пандемия коронавируса будет продолжатьсяФото: REUTERS
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Медицинские страховые организации, работающие в России, говорят: около четверти звонков в их колл-центры вызваны опасениями россиян, что из-за эпидемии коронавируса они не смогут получить медицинскую помощь в случае обращений к врачам по другому поводу. И нельзя сказать, что опасения совсем уж беспочвенны (хотя жалоб на неоказание помощи значительно меньше, чем тревоги, что такое может случиться). Но плановые обследования отложены, а для многих пациентов затяжка диагностирования и лечения приведет как минимум к ухудшению состояния здоровья.

Однако все это – еще цветочки по сравнению с тем, что может произойти в мировом масштабе. Об этом пишет американская журналистка Ясмин Тайаг на сайте Medium.com

Недавно генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус объявил о новом случае заболевания лихорадкой Эбола в Конго. А ведь медики уже готовились объявить о прекращении вспышки лихорадки Эбола в Восточном Конго, которая началась в 2018 году. В Конго же разбушевалась корь, которую там пытаются укротить с января 2019 года.

Возрождение затухавших инфекционных заболеваний, таких как Эбола и корь, вероятно, будет усиливаться по мере того, как пандемия коронавируса будет продолжаться. Все ресурсы здравоохранения направляются на борьбу с Covid-19. А регулярные прививочные кампании от смертельных заболеваний, таких как полиомиелит, корь, менингит, холера и желтая лихорадка в развивающихся странах приостановлены.

Журналист Лесли Робертс в журнале Science назвал это «дьявольским выбором»: «в прошлом месяце Всемирная организация здравоохранения должна была решить, защищать ли общины и передовых медицинских работников от заражения (СОVID-19 – прим. Ред.) или продолжать массовые кампании вакцинации в бедных странах. Он выбрал приостановку, остановив сначала прививки от полиомиелита. Затем, 26 марта, комитет экспертов ВОЗ по иммунизации рекомендовал приостановить все кампании против болезней, предотвращаемых с помощью вакцин». Якобы, любые массовые кампании нарушают идеи социального дистанцирования.

The Guardian пишет, что врачи в Африке беспокоятся: ВИЧ-инфицированные рискуют заразиться и Covid-19, когда приходят в лечебные учреждения. А симптомы малярии и Covid-19 вообще могут быть легко спутаны – и это может вызвать дальнейшее распространение инфекции, если больного с малярией уложат на больничную койку в палату с коронавирусными пациентами.

Говоря о продолжающейся вспышке кори в Конго, Робертс отметил: медицинские работники и в лучшие времена были истощены, им приходилось бороться с Эболой, вспышками холеры и желтой лихорадки — а теперь и с коронавирусом. «Приостановка массовых прививок была поистине дьявольским выбором, где есть только одно мрачное обоснование: защита всех просто невозможна».

ИСТОЧНИК KP.RU

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