«Разумные ограничения»: за нарушение прав соседа можно будет лишиться дома

У граждан, которые годами воюют друг с другом из-за слишком высокого забора или «не того» запаха с соседнего участка, скоро могут появиться новые аргументы. В Гражданский кодекс будут внесены поправки, регулирующие соседские права. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».

Собственно, такого рода поправки предполагалось внести уже давно. Предложения по урегулированию прав соседей были подготовлены еще в 2012 году, вместе с объемным пакетом других изменений в Гражданский кодекс. Изменения эти рассматривались и принимались поэтапно, вот сейчас у депутатов наконец дошли руки и до прав соседей.

Что же поменяется?

- Законопроектом предусматривается ограничение права собственника земельного участка в пользу соседей. В нем указывается, что собственник земельного участка должен владеть и пользоваться своим земельным наделом таким образом, чтобы права владельцев соседних земельных участков, предусмотренные законом, не были нарушены, - пояснила «КП» адвокат по земельным и жилищным делам Светлана Жмурко.

Павел КрашенинниковФото: Иван МАКЕЕВ

Если более конкретно, то вот ситуации, решению которых, как предполагается, должны послужить поправки.

- Воздействие газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации и т. п. с соседнего участка не должно превышать установленные нормативы. А если нормативов нет, то «разумных пределов», исходя из местоположения земли или обычаев.

- Нельзя возводить постройки, которые плохо воздействуют на соседний участок. Если строение причиняет вред соседнему земельному участку, его придется снести. В частности, без согласия на то соседа не должны меняться освещенность его участка и открывающийся оттуда обзор (и попробуйте это соблюсти на шести сотках).

- Нельзя подсыпать землю на свой участок, если это нарушит сток воды с участка соседа. И углублять свой участок способом, при котором грунт соседнего участка может «поехать».

Колодец надо копать так, чтобы не исчезла вода из колодца соседа. А устраивая канализацию — убедиться, что она не начнет загрязнять соседний участок.

- Соседа по участку надо будет пускать на свою территорию, если ему нужно произвести какие-то работы или ремонт, которые возможны только с соседской земли.

- Зато дается право на законных основаниях собирать плоды, которые упадут на ваш земельный участок с дерева или куста соседа. Так же можно обрезать корни деревьев или кустарников, которые залезли на вашу территорию с соседнего участка и вам мешают.

Предполагаемые новшества, естественно, вызывают много вопросов.

- Не очень понятно, каким образом будет определяться недопустимое воздействие на соседний участок. По действующим СНИПам? Но их не ко всем ситуациям, которые описываются в предполагаемых поправках, можно применить, в ряде случаев они носят рекомендательный, а не обязательный характер, - говорит Светлана Жмурко. - Сейчас главная сложность с соседскими спорами — как доказать, что чьи-то права нарушены. И этот вопрос остается — как доказывать.

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