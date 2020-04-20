Павел Крашенников - о правах соседей по даче: Когда мы их примем, надеюсь, мордобоя между соседями больше не будет

Соседям – по лестничной площадке ли, по дачному участку или особнякам – всегда есть о чем поспорить. А часто и поссориться или даже повоевать. То активный гражданин всю ночь сверлит без устали – не иначе, как решето из стены решил сделать, то шашлыки на дворе такие разведет, что весь поселок дымом затянет.

Законодатели решили предусмотреть и отрегулировать все причины и поводы соседских конфликтов: шумы, запахи, гарь и копоть, дым и воду, заборы, пары, газы, вибрации и стуки – все проявления соседской активности, доставляющие неудобство проживающим рядом, будут классифицированы и нормированы. И если гражданин перейдет указанные в законе границы, ему придется отвечать.

- Павел Владимирович, меня такое ощущение, что, работая над поправками в Гражданский кодекс РФ, вы вспомнили повесть Гоголя «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

- Действительно, новые поправки в Гражданский кодекс РФ входят в сферу вопросов права собственности и иных личных прав. Там есть маленькая норма, по сравнению со всем огромным разделом, - это соседские взаимоотношения.

Видите ли, наши права не безграничны. Всегда есть какая-то межа, поскольку мы живем среди людей. У нас всегда есть соседи. И в квартирах, и в собственных домах, и на дачах, и вообще в жизни. И наши права заканчиваются там, где начинаются права других. Соответственно, мы должны понимать, как без конфликтов жить, чтобы не было нехороших историй, подобных той, что Гоголь описал. Кстати, законы о соседских правах еще в древнем Риме появились.

- Если ты посадил яблоню, к примеру, и у соседа из-за ее ветвей обваливается забор, или запах идет из канализации на мой малинник, скажем... Такое ощущение, что вы изучали жалобы дачников друг на друга.

- Конечно, изучали. Сами сталкиваемся с конфликтными ситуациями. Соседские споры обычно трудноразрешимы – у каждого своя правда. Поэтому совершенно очевидно, что там, где затрагиваются интересы, а тем более права, арбитром должен быть закон, который устанавливает правила общежития.

Вот сосед поставил особняк прямо напротив вашего. Вроде бы – что такого, он же на своем участке строится. Но в результате из ваших окон ничего не будет видно. Разве это правильно? Нормально? Я уже не говорю про те случаи, которые происходят в Подмосковье, где на огороднических участках возвели целые многоэтажки! Мало того, что нарушены права соседей, так еще налицо и обман тех, кто эти квартиры приобрел.

Есть и еще масса не столь масштабных, более мелких, но, тем не менее, болезненных для соседей поводов для конфликтов: ну, вроде забора или яблони, как вы сказали.

В поправках регламентированы даже такие детали, как право собирать плоды дерева, которые упали на соседний участок. Согласно проекту, такое право, по умолчанию, имеет собственник того участка, на который упали плоды.

- А почему вдруг вы, законодатели, именно сейчас так озаботились соседскими правами? Уж не из-за того ли, что народ в связи с коронавирусом бросился на дачи?

- Да нет, знаете, это с гнусной болячкой не связано. Мы помним, что живем не только в эпоху коронавируса. Связано это прежде всего с тем, что чуть больше 25 лет назад у нас частная собственность появилась. Вспомните, в советское время ее практически не было. 6 соток, не больше. И даже тогда возникали проблемы между соседями. А сейчас собственности у граждан больше, долгов, правда, еще больше. Но тем не менее, и то, и другое надо регулировать.

- И долго вы работали на этом поле?

- Да, это история давняя. Уже лет десять, наверное, точно. Суверенитет, власть, собственность - это такая история глобальная. Законотворчество у нас сейчас дистанционное.

- А дистанционное обсуждение не повлияет на качество законов?

- Я думаю, нет. Мы будем привлекать как можно больше людей.

- Летом поправки могут быть приняты?

- Нет, конечно. Это нереально. Я думаю, что мы будем обсуждать осенью и позже. Основная дискуссия начнется, когда выберемся из этой эпидемической ситуации. Надо смотреть, как коллеги реагируют. Имеется в виду не только представители юридического сообщества, но и те, кто применяет закон, правообладатели – это тоже очень важно.

- Тогда гоголевские герои будут меньше ссориться?

- Вы знаете, ссориться люди будут всегда. Важно, чтобы мы из этих ссор как-то выходили без шишек, синяков и прочих неправильных вещей, чтобы эти ссоры заканчивались, уж если не рукопожатием, то не мордобитием точно. Главное, не усугублять конфликт, а как-то пытаться его разрешить. В том числе с помощью закона.