«Патологоанатом говорит, что лёгкого нет»: Академик рассказал об особенностях коронавируса

Известный пульмонолог, доктор медицинских наук, директор НИИ пульмонологии, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный терапевт Минздрава РФ, Александр Чучалин во время совещания у президента по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России так описал опасное осложнение коронавируса, которое мы привыкли называть пневмонией:

- В последние 7 – 9 дней сформировалась концепция так называемого химического пневмонита. Химический пневмонит – это не пневмония. Химический пневмонит – это проникновение вируса в нижние отделы дыхательных путей, это диффузное поражение альвеол, выливается гиалуроновая кислота, которая заполняет пространство альвеол и развивается кислородное голодание. На это сосуды отвечают спазмом и тромбами. И когда патологоанатома спрашивают «А как легкое выглядит?», патологоанатом отвечает: «А легкого нет». Что он имеет ввиду? Нет альвеол. Почему их нет? Почему нет именно того элемента, где происходит газообмен? Его нет именно за счет этих тромбов.

Действительный член Российской Академии медицинских наук, директор Московского НИИ пульмонологии Александр Чучалин. Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Поэтому малоэффективна искусственная вентиляция легких.

Поэтому очень сложное проведение методов, которые направлены на реанимацию. А есть ли методы, которые действительно помогут? Я хочу вернуться к классическим работам лауреатов Нобелевской премии нашей страны - это Капица Петр Леонидович и его ученик Ландау.

Что они сделали, за что они получили Нобелевскую премию? Они ее получили за гелий, описав физико-химические свойства гелия. Гелий может пройти в любой капилляр. Он может пролезть в любую щель. <…> И Капица показал, что при разных температурных режимах у гелия открываются новые свойства. <…> Гелий действительно реально может снять кислородное голодание и гелий действительно реально поможет не на этапе пневмонии, а гелий реально поможет на этапе ранней диагностики, не доводить до этой пневмонии.

На втором этапе может помочь оксид азота. Это газ, который снимет спазм сосудов и будет бороться с тромбами, которые образуются в капиллярах.

Сейчас исследования с применением гелия и оксида азота проходят в Москве на базе института имени Склифосовского. Если эффективность метода будет подтверждена, его будут применять и в других лечебных учреждениях.

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