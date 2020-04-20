2020-04-20T18:47:36+03:00
Коронавирус Covid-19

«Патологоанатом говорит, что лёгкого нет»: Академик рассказал об особенностях коронавируса

Александр Чучалин описал, как развивается пневмония из-за COVID-19
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Поделиться:
Медики обследуют легкие пациента с коронавирусом в одной из клиник Парижа.Медики обследуют легкие пациента с коронавирусом в одной из клиник Парижа.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Известный пульмонолог, доктор медицинских наук, директор НИИ пульмонологии, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный терапевт Минздрава РФ, Александр Чучалин во время совещания у президента по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России так описал опасное осложнение коронавируса, которое мы привыкли называть пневмонией:

- В последние 7 – 9 дней сформировалась концепция так называемого химического пневмонита. Химический пневмонит – это не пневмония. Химический пневмонит – это проникновение вируса в нижние отделы дыхательных путей, это диффузное поражение альвеол, выливается гиалуроновая кислота, которая заполняет пространство альвеол и развивается кислородное голодание. На это сосуды отвечают спазмом и тромбами. И когда патологоанатома спрашивают «А как легкое выглядит?», патологоанатом отвечает: «А легкого нет». Что он имеет ввиду? Нет альвеол. Почему их нет? Почему нет именно того элемента, где происходит газообмен? Его нет именно за счет этих тромбов.

Действительный член Российской Академии медицинских наук, директор Московского НИИ пульмонологии Александр Чучалин. Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Действительный член Российской Академии медицинских наук, директор Московского НИИ пульмонологии Александр Чучалин. Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Поэтому малоэффективна искусственная вентиляция легких.

Поэтому очень сложное проведение методов, которые направлены на реанимацию. А есть ли методы, которые действительно помогут? Я хочу вернуться к классическим работам лауреатов Нобелевской премии нашей страны - это Капица Петр Леонидович и его ученик Ландау.

Что они сделали, за что они получили Нобелевскую премию? Они ее получили за гелий, описав физико-химические свойства гелия. Гелий может пройти в любой капилляр. Он может пролезть в любую щель. <…> И Капица показал, что при разных температурных режимах у гелия открываются новые свойства. <…> Гелий действительно реально может снять кислородное голодание и гелий действительно реально поможет не на этапе пневмонии, а гелий реально поможет на этапе ранней диагностики, не доводить до этой пневмонии.

На втором этапе может помочь оксид азота. Это газ, который снимет спазм сосудов и будет бороться с тромбами, которые образуются в капиллярах.

Сейчас исследования с применением гелия и оксида азота проходят в Москве на базе института имени Склифосовского. Если эффективность метода будет подтверждена, его будут применять и в других лечебных учреждениях.

Академик Чучалин - о коронавирусе: Мы перегибаем палку, драматизируя ситуацию.

В ТЕМУ

Ученые попросили Путина выпустить из карантина детей и открыть парки

Неделю назад Владимир Путин уже собирал «совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке», на котором выслушивал экспертов по противодействию эпидемиям, учёных-вирусологов, инфекционистов, руководителей научно-исследовательских центров. Президента интересовали два главных вопроса: достаточны ли предпринятые меры и каков прогноз по развитию эпидемии? Все были солидарны в том, что самоизоляция - это очень хорошо, а прогноз давать пока рано (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус в Европе и мире, последние новости на 20 апреля 2020: Бразилия отменяет самоизоляцию с ближайшей недели, США выделяет бизнесу ещё $250 млрд помощи
Пандемия идёт на спад почти по всему земному шару. Собрали последние новости о распространении коронавируса в Европе и мире на 20 апреля 2020 года
Дарья Асламова – о дочке, которая помогает лечить больных коронавирусом: Первое боевое крещение моей Сони
Наш военкор Дарья Асламова продолжает рассказывать, как ее дочь – московский врач-кардиолог - отправилась на передовую линию помогать в борьбе со страшным заболеванием
Новости 24
В Сети появилось видео сближения российского Су-35 с американским самолётом над Средиземным морем
Путин созвонился с Мадуро
В Москве спасли енота, застрявшего в сантехническом шкафу
27% россиян в марте запаслись продуктами из-за коронавируса
Вирусолог объяснил, чем отличаются бессимптомные носители COVID-19
Какие домашние животные чаще болеют коронавирусом, раскрыл Россельхознадзор
Путин сообщил о заключённом США контрактом на поставку деталей для аппаратов ИВЛ
В ассоциации туроператоров рассказали, когда можно планировать отпуск в 2020 году
В России более 700 больных коронавирусом в тяжёлом состоянии
В трубопроводе Парижа обнаружен коронавирус
Facebook разработал карту с данными о количестве пациентов в США с симптомами коронавируса
Экономист: То, что американская нефть дешевеет, для нас хорошо
Российские туристы поселились в пещере в Таиланде
Умер Джин Дейч, один из создателей "Тома и Джерри", "Хоббита" и "Морячка Попая"
Эпидемиолог рассказал Путину, почему можно открыть детсады и школы во время коронавируса
Названы симптомы, при которых обязательно нужно вызвать скорую
Российские легкоатлеты полгода не получали призовые за ЧМ из-за задержки вердикта по пробам
Ленинградская область ввела региональные пособия для потерявших работу из-за коронавируса
Росгвардия получит 1,3 млрд рублей на аппараты ИВЛ
Академик рассказал Путину, как коронавирус обманывает иммунитет
Курс доллара на 21 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ
Курс евро на 21 апреля: официальные данные ЦБ РФ
Малеев: По заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения Россия находится на 64 месте в мире
Собянин про карантинные меры в Москве: за неделю-полторы будет понятно, куда дальше двигаться